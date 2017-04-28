عودة محافظ لحج من رحلة علاجية استمرت شهرين
الجمعة 28 أبريل 2017 04:18 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال مسئولون بادارة مكتب محافظ لحج د/ ناصر الخبجي انه عاد من رحلة علاجية في مصر استغرقت أكثر من شهرين .
وقال مصدر بادارة الخبجي لعدن الغد انه عاد من العاصمة المصرية القاهرة إلى عدن.
واشار المصدر ان رحلة الخبجي انتهت باجرائه لعدد من الفحوصات الطبية المختلفة .
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