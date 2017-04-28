الناشط والصحفي الجنوبي خالد الكثيري : عدن تتقبل قرار تنحية الزبيدي لتعيين المفلحي.."خير خلف لخير سلف"
عدن (عدن الغد)خاص:
قال الناشط الجنوبي والصحفي خالد الكثيري بان الرأي العام والأوساط الشعبية في العاصمة عدن مُرجح ان تميل إلى تقبل قرار تنحية المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي طالما وقد إنطوى القرار على تعيين ,عبدالعزيز المفلحي, خلفا له وهو الشخصية الاقتصادية المشهود على وطنيتها .
مُعتبراً, ان القرار من الأساس يبدو قد روعي جيدا في إصداره ,طبيعة التوجه الشعبي العام في عدن بصفتها عاصمة الجنوب وأنصار الحراك الجنوبي المنادي بالتحرر والاستقلال عن اليمن الشمالي ,
وقال ,الناشط الكثيري, ان المحافظ عبدالعزيز المفلحي خير خلف لخير سلف في إشارة إلى المحافظ السابق اللواء عيدروس الزبيدي .
هذا وقد نفي ما تتناقلها بعض الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي ,فيسبوك, المنشورات التي تتحدث عن نشوب أي مصادمات أو أعمال شغب بالتزامن مع الإعلان عن قرار تعيين ,عبدالعزيز المفلحي, محافظا لعدن خلفاً للمحافظ السابق اللواء عيدروس الزبيدي .
وأكد, بان عدن هادئة ولاصحة لما تتداولها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ,فيسبوك, و واتس اب .
* من عبدالجبار باجبير
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها