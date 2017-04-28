السفير باحميد والبعثة الدبلوماسية في ماليزيا تبارك قرارات فخامة الرئيس
الجمعة 28 أبريل 2017 03:42 مساءً
ماليزيا(عدن الغد) خاص:
ماليزيا(عدن الغد) خاص:
رفع السفير اليمني الدكتور عادل محمد باحميد سفير بلادنا في ماليزيا باسم البعثة الدبلوماسية وملحقياتها الفنية وكذلك الجالية اليمنية بماليزيا، رسالة تأييد ومباركة لقرارات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي صدرت الخميس .
أكد فيها باسم السفارة اليمنية وملحقياتها الفنية والجالية، ان هذه القرارات تعزز الالتفاف حول الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى.
مشيرا الى ان هذه القرارات ترسخ بناء الدولة اليمنية الاتحادية ومؤسساتها الدستورية التي ينشدها اليمنيون، كما تعمل على تعزيز الأداء الحكومي خدمة للمواطنين.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها