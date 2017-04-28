رفع السفير اليمني الدكتور عادل محمد باحميد سفير بلادنا في ماليزيا باسم البعثة الدبلوماسية وملحقياتها الفنية وكذلك الجالية اليمنية بماليزيا، رسالة تأييد ومباركة لقرارات فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي صدرت الخميس .

أكد فيها باسم السفارة اليمنية وملحقياتها الفنية والجالية، ان هذه القرارات تعزز الالتفاف حول الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى.

مشيرا الى ان هذه القرارات ترسخ بناء الدولة اليمنية الاتحادية ومؤسساتها الدستورية التي ينشدها اليمنيون، كما تعمل على تعزيز الأداء الحكومي خدمة للمواطنين.

المزيد في أخبار وتقارير عودة محافظ لحج من رحلة علاجية استمرت شهرين قال مسئولون بادارة مكتب محافظ لحج د/ ناصر الخبجي انه عاد من رحلة علاجية في مصر استغرقت أكثر من شهرين . وقال مصدر بادارة الخبجي لعدن الغد انه عاد من العاصمة المصرية الناشط والصحفي الجنوبي خالد الكثيري : عدن تتقبل قرار تنحية الزبيدي لتعيين المفلحي.."خير خلف لخير سلف" قال الناشط الجنوبي والصحفي خالد الكثيري بان الرأي العام والأوساط الشعبية في العاصمة عدن مُرجح ان تميل إلى تقبل قرار تنحية المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي طالما وقد السفير باحميد والبعثة الدبلوماسية في ماليزيا تبارك قرارات فخامة الرئيس رفع السفير اليمني الدكتور عادل محمد باحميد سفير بلادنا في ماليزيا باسم البعثة الدبلوماسية وملحقياتها الفنية وكذلك الجالية اليمنية بماليزيا، رسالة تأييد