انفجار بمقر امني بسيئون ولا اصابات

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر حتى لا تكن قرارت الرئيس هادي ( مؤامرة ضده)!! من حق الرئيس "عبدربه منصور هادي" ان يتخذ اي قرارات يراها مناسبة وعنده قناعة من انها فيها مزيدا من جعل الاوضاع

صلاح الطفي الجنوب ينادي وعدن تستدعي الأعشى ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيه الرجل ؟ هذا مطلع معلقة الأعشى ( ميمون بن قيس ) يحث نفسه

ليندا محمد علي هنيئا للتافهين من الواضح أن حظوظ التافهين تتنامى في عصر الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يحرص كل الحرص على استبعاد أي شريف

د.عيدروس النقيب تحية للجنديين عيدروس وعبد العزيز جاء قرار رئيس الجمهورية القاضي بالتعديلات الوزارية الاخيرة ليشعل مجموعة من المواقف المتباينة

نبيل الصوفي ايها القدير عيدروس الزبيدي! ايها القدير عيدروس الزبيدياياك وطريق اخونا خالد بحاح..انتما تجربة واحدة، مع هادي، التقط كل واحد منكما من

عبدالقادر القاضي الضالع وابطالها لن تكون خنجرا بيد احد لتطعن به خاصرة عدن ليس لي إلا أن أقول قناعاتي .. وقناعاتي لا ابنيها على عاطفة مجردة .... فجلها مبنية من خلاصة التفكير بالجميع

هاني البيض المناصب زائلة ... !! لا اعتقد ان استياء ابناء الجنوب وردة فعل الشارع بسبب تغيير محافظ عدن او تدوير المناصب .. الاخ المستشار المفلحي

حسن عبد الوارث حكايتي مع الملائكة ! وهي حكاية سردتُها قبل عقدين ، وحدثت معي - أو أحدثتُها - قبل ثلاثة . وخلاصتها أنني كنت أذهب بنصوصي الأولى ، في

د.سعيد الجريري الانقلاب على (أحلام علي محسن) من انقلب عليكم هو الحوثي، وهذا توصيفكم أنتم .. أما نحن فانقلبنا (على الجنب اللي يريحنا).. *غرف نومكم هناك في