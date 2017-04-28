انفجار بمقر امني بسيئون ولا اصابات
صورة من الانفجار يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 28 أبريل 2017 02:46 مساءً
سيئون ((عدن الغد)) خاص:
سيئون ((عدن الغد)) خاص:
قال مسئولون امنيون بإدارة امن مديرية سيئون بمحافظة حضرموت ان انفجارا هز مبنى الأمن العام ظهر يوم الجمعة .
ووقع الانفجار ظهرا فيما كان جنود يؤدون صلاة الجمعة .
وهز الانفجار الناتج عن زرع عبوة ناسفة جدار إدارة الأمن لكنه لم يخلف ضحايا في صفوف منتسبي قوات الأمن هناك.
وتشهد سيئون منذ أكثر من عام حالة من الاستقرار الأمني .
وتعرضت المدينة لهجمات متعددة من قبل عناصر متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة .
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