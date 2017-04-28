قال محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي ان ادارته ستسعى جاهدة لاجل انتشال مدينة عدن من وضعها المزري الحالي .

وفي تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" قال المفلحي ان ادارته ستسعى بكل قوة لاجل تحريك عجلة الحياة في عدن واصلاح قطاعات الكهرباء والمياة وتوفير المرتبات ومكافحة الفساد .

وأضاف بالقول :" ندرك ان المهمة جسيمة وبالغة الصعوبة لكننا نراهن على أبناء وطننا الذين سيقفون صفا واحدا لاجل خروج عدن من ازمتها الحالية .

ودعا "المفلحي" كافة أبناء عدن والقوى الوطنية والاجتماعية إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات والسعي لاحداث نقلة نوعية في عدن التي قال أنها ضحت كثيرا وحان الوقت ان ينعم اهلها بالامن والأمن واستقرار الخدمات .

المزيد في أخبار وتقارير انفجار بمقر امني بسيئون ولا اصابات قال مسئولون امنيون بإدارة امن مديرية سيئون بمحافظة حضرموت ان انفجارا هز مبنى الأمن العام ظهر يوم الجمعة . ووقع الانفجار ظهرا فيما كان جنود يؤدون صلاة الجمعة . وهز ماذا قال المحافظ المفلحي في اول تصريح صحفي له عقب تعيينه محافظا لعدن ؟ قال محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي ان ادارته ستسعى جاهدة لاجل انتشال مدينة عدن من وضعها المزري الحالي . وفي تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" قال المفلحي ان ادارته مدير مكتب الرئيس البيض: الشرعية خسرت الزبيدي وهو في اوج (عطائه) قال مدير مكتب الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض "احمد الربيزي" ان الحكومة الشرعية في اليمن هي من خسرت اللواء عيدروس الزبيدي باقالته من منصبه في حين كان الرجل