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ماذا قال المحافظ المفلحي في اول تصريح صحفي له عقب تعيينه محافظا لعدن ؟

الجمعة 28 أبريل 2017 01:54 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي ان ادارته ستسعى جاهدة لاجل انتشال مدينة عدن من وضعها المزري الحالي .

وفي تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" قال المفلحي ان ادارته ستسعى بكل قوة لاجل تحريك عجلة الحياة في عدن واصلاح قطاعات الكهرباء والمياة وتوفير المرتبات ومكافحة الفساد .

وأضاف بالقول :" ندرك ان المهمة جسيمة وبالغة الصعوبة لكننا نراهن على أبناء وطننا الذين سيقفون صفا واحدا لاجل خروج عدن من ازمتها الحالية .

ودعا "المفلحي" كافة أبناء عدن والقوى الوطنية والاجتماعية إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات والسعي لاحداث نقلة نوعية في عدن التي قال أنها ضحت كثيرا وحان الوقت ان ينعم اهلها بالامن والأمن واستقرار الخدمات .


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ماذا قال المحافظ المفلحي في اول تصريح صحفي له عقب تعيينه محافظا لعدن ؟
قال محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي ان ادارته ستسعى جاهدة لاجل انتشال مدينة عدن من وضعها المزري الحالي . وفي تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" قال المفلحي ان ادارته
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