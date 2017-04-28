رحب ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية بالقرارات التي اتخذها الرئيس هادي بتعيين المستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا للعاصمة عدن.. مؤكدا دعمه له.

جاء ذلك في بيان تلقته صحيفة (عدن الغد)" اننا ندرك جيداً حجم التعقيدات وشدة المعاناة وطبيعة المواجهات التي نخوضها مع القوى الإنقلابية بتنوع اساليبها ووسائلها وادواتها. . وقد وقفنا معا صفا واحدا وتغلبنا على كثير من المصاعب الأمنية ويعود تلك النجاحات الى تماسكنا وقدكان للواء عيدروس دورا ايجابيا في قيادة محافظة عدن خلال الفترة التي تلت استشها د المحافظ اللواء جعفر محمد سعد.. ونحن هنا لايسعنا الا ان نشيد بدور اللواء عيدروس المحافظ السابق ونرحب بتعيين سعادة مستشار رئيس الجمهورية الاستاذ عبدالعزيز المفلحي خير خلف لخير سلف لقد كان قرار رئيس الجمهورية صائبا مؤكدين على وقوفنا الى جانب المحافظ الجديد كما وقفنا معاً مع السلف وكما نتمنى للواء عيدروس التوفيق في مهامه الجديدة بنفس الامنيات نتمناها للمحافظ الجديد عبدالعزيز المفلحي التوفيق والنجاح مؤكدين اننا لن نألو جهداً في دعم مسيرة التنمية في هذه المحافظة المدنية والوديعة .

نكرر مرة اخرى دعمنا وتأييدنا لقرارات رئيس الجمهورية وحسن اختياره وحكمته في تدروير المناصب وتجديد المسئوليات خدمة لتطوار الوطن ورفع مستوى الأداء خدمة للمواطن وأمنه واستقراره.

اديب العيسي

رئيس ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية

المزيد في أخبار وتقارير مدير مكتب الرئيس البيض: الشرعية خسرت الزبيدي وهو في اوج (عطائه) قال مدير مكتب الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض "احمد الربيزي" ان الحكومة الشرعية في اليمن هي من خسرت اللواء عيدروس الزبيدي باقالته من منصبه في حين كان الرجل ائتلاف المقاومة الجنوبية يرحب بقرارات الرئيس هادي رحب ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية بالقرارات التي اتخذها الرئيس هادي بتعيين المستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا للعاصمة عدن.. مؤكدا دعمه له. جاء ذلك في العوذلي: هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب؟ تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة