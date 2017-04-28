العوذلي: هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب؟
الجمعة 28 أبريل 2017 11:27 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة عدن.
وكتب العوذلي على فيس بوك" هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب العرادة، والمقدشي ام ان شرعيته فقط في عدن مجرد سؤال؟".
وكان الرئيس هادي قد اصدر قرارا بإبعاد الزبيدي وتعيين بدلا عنه عبدالعزيز المفلحي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها