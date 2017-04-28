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لقور : الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار إقالة الزبيدي

الجمعة 28 أبريل 2017 11:16 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:

قال المحلل السياسي الجنوبي د/ حسين لقور ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن .

وعلق "لقور" على قرار الاقالة الاخير بالقول :" القضية لا تكمن في إجراء التغيير فهذا منوط بالرئيس و طالما قبل اي شخص العمل بقرار من الرئيس عليه الالتزام بقرار إقصاءه و لكن ...

الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال هو الخطير وراء القرار.

لم يجد هادي الا بن بريك ليحقق معه في ماذا ? بينما من خذلوه و من يتآمرون علي المعركة و من يماسون الفساد في ابشع صوره يحيطون بمكتب هادي لا احد يقترب منهم.


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لقور : الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار إقالة الزبيدي
قال المحلل السياسي الجنوبي د/ حسين لقور ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن . وعلق




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