لقور : الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار إقالة الزبيدي
الجمعة 28 أبريل 2017 11:16 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
قال المحلل السياسي الجنوبي د/ حسين لقور ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن .
وعلق "لقور" على قرار الاقالة الاخير بالقول :" القضية لا تكمن في إجراء التغيير فهذا منوط بالرئيس و طالما قبل اي شخص العمل بقرار من الرئيس عليه الالتزام بقرار إقصاءه و لكن ...
الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال هو الخطير وراء القرار.
لم يجد هادي الا بن بريك ليحقق معه في ماذا ? بينما من خذلوه و من يتآمرون علي المعركة و من يماسون الفساد في ابشع صوره يحيطون بمكتب هادي لا احد يقترب منهم.
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