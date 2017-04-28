قال المحلل السياسي الجنوبي د/ حسين لقور ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن .

وعلق "لقور" على قرار الاقالة الاخير بالقول :" القضية لا تكمن في إجراء التغيير فهذا منوط بالرئيس و طالما قبل اي شخص العمل بقرار من الرئيس عليه الالتزام بقرار إقصاءه و لكن ...

الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال هو الخطير وراء القرار.

لم يجد هادي الا بن بريك ليحقق معه في ماذا ? بينما من خذلوه و من يتآمرون علي المعركة و من يماسون الفساد في ابشع صوره يحيطون بمكتب هادي لا احد يقترب منهم.

المزيد في أخبار وتقارير ائتلاف المقاومة الجنوبية يرحب بقرارات الرئيس هادي رحب ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية بالقرارات التي اتخذها الرئيس هادي بتعيين المستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا للعاصمة عدن.. مؤكدا دعمه له. جاء ذلك في العوذلي: هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب؟ تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة لقور : الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار إقالة الزبيدي قال المحلل السياسي الجنوبي د/ حسين لقور ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن . وعلق