السقلدي : أي فوضى بعدن ستصيب تاريخ الزبيدي بـ(مقتل)
الجمعة 28 أبريل 2017 10:40 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
قال السياسي والكاتب الجنوبي "صلاح السقلدي" ان أي دعوة لاحتجاجات او اعمال فوضى احتجاجا على قرار اقالة الزبيدي من منصبه ستصيب تاريخ بمقتل .
وعلق "السلقدي" على قرار اقالة صدر بحق الزبيدي قائلا :" سيصيب تاريخ المناضل عيدروس الزبيدي في مقتل كل مَــن سيثير أية فوضى بسبب إقالته, خصوصاً الفوضى ذو النزعة الجهوية,والميول المناطقية.
وتابع قائلا :" سيظهر حينها الجميع وكأنهم طُـلاّب مناصب وليسوا اصحاب قضية. فالرجل اليوم تحرر من التزامات لطالما أثفلتْ كاهله, وأكلت من رصيد ثــقة الناس فيه, وقلّـصت من قدر القضية التي يمثلها. وهو اليوم فك ارتباطه مع وثاق اللصوص, وحـلَّ ربقة تحالف المكر والخديعة من معصميه.
فإن كان هناك مِــن رابحٍ وخاسر, فالمنصب هو مَـن خسرعيدروس, وليس العكس.
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