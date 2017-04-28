السقلدي : أي فوضى بعدن ستصيب تاريخ الزبيدي بـ(مقتل)

قال السياسي والكاتب الجنوبي "صلاح السقلدي" ان أي دعوة لاحتجاجات او اعمال فوضى احتجاجا على قرار اقالة الزبيدي من منصبه ستصيب تاريخ بمقتل .

وعلق "السلقدي" على قرار اقالة صدر بحق الزبيدي قائلا :" سيصيب تاريخ المناضل عيدروس الزبيدي في مقتل كل مَــن سيثير أية فوضى بسبب إقالته, خصوصاً الفوضى ذو النزعة الجهوية,والميول المناطقية.

وتابع قائلا :" سيظهر حينها الجميع وكأنهم طُـلاّب مناصب وليسوا اصحاب قضية. فالرجل اليوم تحرر من التزامات لطالما أثفلتْ كاهله, وأكلت من رصيد ثــقة الناس فيه, وقلّـصت من قدر القضية التي يمثلها. وهو اليوم فك ارتباطه مع وثاق اللصوص, وحـلَّ ربقة تحالف المكر والخديعة من معصميه.

فإن كان هناك مِــن رابحٍ وخاسر, فالمنصب هو مَـن خسرعيدروس, وليس العكس.

المزيد في أخبار وتقارير ائتلاف المقاومة الجنوبية يرحب بقرارات الرئيس هادي رحب ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية بالقرارات التي اتخذها الرئيس هادي بتعيين المستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا للعاصمة عدن.. مؤكدا دعمه له. جاء ذلك في العوذلي: هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب؟ تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة لقور : الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار إقالة الزبيدي قال المحلل السياسي الجنوبي د/ حسين لقور ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن . وعلق