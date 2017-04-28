الشبحي : الزبيدي سيظل القائد الذي انتصر في الضالع وعدن لكن من حوله (اضعفوه)
الرياض ((عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي والكاتب "عادل الشبحي" ان اللواء عيدروس الزبيدي سيظل الرجل الذي انتصر في ابين والضالع لكنه قال ان من حول الرجل هم من اضعفوه .
وقال "الشبحي" معلقا على قرار اقالة الزبيدي من منصبه :" عيدروس الزبيدي قائد ميداني وقائد النصر بالضالع يتم إحالته إلى وظيفة ليس له علاقة بها وهاني بن بريك قائد ميداني ومن استبسل لتحرير عدن يتم إحالته للمحاكمة في تهمة مجهولة و لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية ويتوافق مع ذكرى إعلان الحرب على الجنوب ....ولازالت المعركة مع أطراف صنعاء لم تنته.... وكل ذلك يتم ولازال أبناء الجنوب في الجبهات يدافعون عن الشرعية ..
وللأمانة فقد تحدثت مع عيدروس في هذا الأمر بعد تعيينه وحذرته من هذا المصير وقلت يجب أن تستغل المنصب لترتيب البيت الجنوبي والمقاومة وبهم ستكون الأقوى لكن من حوله هم الذين أضعفوه في عدن ولكنه سيظل القائد الذي انتصر بالضالع و على القاعدة في عدن .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها