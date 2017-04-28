الشبحي : الزبيدي سيظل القائد الذي انتصر في الضالع وعدن لكن من حوله (اضعفوه)

قال السياسي الجنوبي والكاتب "عادل الشبحي" ان اللواء عيدروس الزبيدي سيظل الرجل الذي انتصر في ابين والضالع لكنه قال ان من حول الرجل هم من اضعفوه .

وقال "الشبحي" معلقا على قرار اقالة الزبيدي من منصبه :" عيدروس الزبيدي قائد ميداني وقائد النصر بالضالع يتم إحالته إلى وظيفة ليس له علاقة بها وهاني بن بريك قائد ميداني ومن استبسل لتحرير عدن يتم إحالته للمحاكمة في تهمة مجهولة و لأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية ويتوافق مع ذكرى إعلان الحرب على الجنوب ....ولازالت المعركة مع أطراف صنعاء لم تنته.... وكل ذلك يتم ولازال أبناء الجنوب في الجبهات يدافعون عن الشرعية ..

وللأمانة فقد تحدثت مع عيدروس في هذا الأمر بعد تعيينه وحذرته من هذا المصير وقلت يجب أن تستغل المنصب لترتيب البيت الجنوبي والمقاومة وبهم ستكون الأقوى لكن من حوله هم الذين أضعفوه في عدن ولكنه سيظل القائد الذي انتصر بالضالع و على القاعدة في عدن .

المزيد في أخبار وتقارير ائتلاف المقاومة الجنوبية يرحب بقرارات الرئيس هادي رحب ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية بالقرارات التي اتخذها الرئيس هادي بتعيين المستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا للعاصمة عدن.. مؤكدا دعمه له. جاء ذلك في العوذلي: هل يستطيع هادي تغيير محافظ مأرب؟ تساءل محمد نصيب العوذلي مدير عام لودر السابق هل بإمكان هادي إقالة محافظ مأرب سلطان العرادة ورئيس هيئة الاركان العامة محمد علي المقدشي ام ان شرعيته فقط على العاصمة لقور : الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار إقالة الزبيدي قال المحلل السياسي الجنوبي د/ حسين لقور ان الاصطفاف السياسي اليمني الذي يديره حزب الاخوان و الجنرال يقف خلف قرار اقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن . وعلق