الشعيبي يوجه نصائح هامة لعيدروس الزبيدي
الجمعة 28 أبريل 2017 10:22 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
وجه الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن د. عبدالجليل الشعيبي نصائح هامة لمحافظ عدن السابق "عيدروس الزبيدي" داعيا اياه الى التعامل مع قرار الاقالة الذي صدر بحقه بحنكة سياسية .
ووصف "الشعيبي" القرارات التي اصدرها الرئيس هادي "بالخجفا" لكنه قال انه يجب ان يتم التعامل معها "بحنكة".
واضاف قائلا :" رغم ان القرار قرار اخجف مثل كثير مِن القرارات ولكن عليك التعامل مع القرار بحنكه سياسية ، انت كبير اكبر من المنصب وبطل حقيقي وانصحك تتخذ قرارات عقلانية ومدروسة بدون تهور أو عاطفية أو الانجرار أو التسرع الى الجانب الصدامي كما هم يريدون.
وتابع قائلا :" عليك ان تعرف إلى أي مدي سوف تصل، وماذا يترتب عليها بالنسبة لأرواح الناس .المرحله لازال طويله وانته بحاجه الى مراجعة كثير من الامور مع رجال المقاومة بشكل عام.
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