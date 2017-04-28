وجه الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن د. عبدالجليل الشعيبي نصائح هامة لمحافظ عدن السابق "عيدروس الزبيدي" داعيا اياه الى التعامل مع قرار الاقالة الذي صدر بحقه بحنكة سياسية .

ووصف "الشعيبي" القرارات التي اصدرها الرئيس هادي "بالخجفا" لكنه قال انه يجب ان يتم التعامل معها "بحنكة".

واضاف قائلا :" رغم ان القرار قرار اخجف مثل كثير مِن القرارات ولكن عليك التعامل مع القرار بحنكه سياسية ، انت كبير اكبر من المنصب وبطل حقيقي وانصحك تتخذ قرارات عقلانية ومدروسة بدون تهور أو عاطفية أو الانجرار أو التسرع الى الجانب الصدامي كما هم يريدون.

وتابع قائلا :" عليك ان تعرف إلى أي مدي سوف تصل، وماذا يترتب عليها بالنسبة لأرواح الناس .المرحله لازال طويله وانته بحاجه الى مراجعة كثير من الامور مع رجال المقاومة بشكل عام.

المزيد في أخبار وتقارير الشعيبي يوجه نصائح هامة لعيدروس الزبيدي وجه الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن د. عبدالجليل الشعيبي نصائح هامة لمحافظ عدن السابق "عيدروس الزبيدي" داعيا اياه الى التعامل مع قرار الاقالة الذي صدر بحقه بحنكة (صنيج) يدعو لاحتجاجات شعبية لرفض قرار اقالة الزبيدي من منصبه دعا الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الاعلى للجالية الجنوبية في السعودية والخليج الى سرعة تحرك وزحف شعب الجنوب نحو العاصمة عدن وذلك للوقوف الى جانب قيادات قيادة المقاومة الجنوبية تلتزم الحياد حيال قرارات هادي الاخيرة التزمت قيادة المقاومة الجنوبية الحياد حيال قرارات رئاسية اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وقضت بتعيين محافظ جديد لعدن . وقال "عادل الحالمي" وهو قائد المقاومة