(صنيج) يدعو لاحتجاجات شعبية لرفض قرار اقالة الزبيدي من منصبه

دعا الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الاعلى للجالية الجنوبية في السعودية والخليج الى سرعة تحرك وزحف شعب الجنوب نحو العاصمة عدن وذلك للوقوف الى جانب قيادات وابطال عاصفة الحزم والمقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن والشيخ / هاني بن بريك القيادي البارز في المقاومة الجنوبية وقوات التحالف العربي.

واكد صنيج في بيان عاجل له عبر الدائرة الاعلامية العليا ان الزحف الى عدن يجب ان يكون مترافق مع استعداد قتالي وأمني كامل لكافة ابناء الجنوب استعداداً لاحتمالات كبيرة ستعلنها قيادتكم الجنوبية من العاصمة عدن.

واكد الشاعري ان الجالية الجنوبية بأذن الله الواحد الاحد ستتعهد بدعم مالي وسياسي كامل لأي قرار يتخذه عيدروس الزبيدي بصفته القائد الاعلى للمقاومة الجنوبية المنتصرة الوحيدة بالحرب بما فيه قرار فك الارتباط من طرف واحد كون اللوم والحرج اليوم قد اصبح غير ذي مبرر كما كان سابقاً ممن ساعدونا على دحر جيش الاحتلال اليمني ومليشيات المجوس الحوثية.

واكد في بيانه ان على كل جنوبي حر ان يتوجه الى عدن فجر يوم غداً الجمعة وهو بكامل عدته وعتاده ، مؤكداً ان مسيرة استهداف الجنوبيين بدئت من ياسين الى بحاح ومن ثم ادخال المجرمين واللصوص والفاسدين الى معاشيق عدن وصولاً الى تكريم البطلين الزبيدي وبن بريك ، الاول بإقالته من منصبة والثاني بإقالته ومحاكمته وذلك قرين ماقدموه من قتال لطرد جيش الاحتلال اليمني وميليشياته الحوثية المجوسية والذي بفضلهم وبفضل المقاومة الجنوبية الذي يقودوها تمكن هادي ومن معه من العودة الى عدن بل عمل الاثنين والى جانبهم القائد البطل اللواء / شلال شائع عملوا على تنظيف عدن من الجماعات الارهابية وقدموا انفسهم رخيصة من اجل استئصال شأفة الارهاب من العاصمة عدن وأرهبوا الارهاب حتى شهد لهم العدو الظاهر قبل الصديق.

وختم بيانه بالقول :"ان على اصحاب المعاشيق والكروش المثخنة بالفساد واموال السحت ان يعلموا ان صبرنا قد بلغ الحلقوم وان ساعة الصفر قد دنت وبات طلاقكم وطردكم من ارض الجنوب الطاهرة واجب مقدس وفرض عين ولن نتردد بتقديم الغالي والنفيس من اجل ذلك اليوم قبل غداً.

*من أمين محمد الشعيبي

المزيد في أخبار وتقارير الشعيبي يوجه نصائح هامة لعيدروس الزبيدي وجه الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن د. عبدالجليل الشعيبي نصائح هامة لمحافظ عدن السابق "عيدروس الزبيدي" داعيا اياه الى التعامل مع قرار الاقالة الذي صدر بحقه بحنكة (صنيج) يدعو لاحتجاجات شعبية لرفض قرار اقالة الزبيدي من منصبه دعا الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الاعلى للجالية الجنوبية في السعودية والخليج الى سرعة تحرك وزحف شعب الجنوب نحو العاصمة عدن وذلك للوقوف الى جانب قيادات قيادة المقاومة الجنوبية تلتزم الحياد حيال قرارات هادي الاخيرة التزمت قيادة المقاومة الجنوبية الحياد حيال قرارات رئاسية اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وقضت بتعيين محافظ جديد لعدن . وقال "عادل الحالمي" وهو قائد المقاومة