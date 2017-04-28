التزمت قيادة المقاومة الجنوبية الحياد حيال قرارات رئاسية اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وقضت بتعيين محافظ جديد لعدن .

وقال "عادل الحالمي" وهو قائد المقاومة الجنوبية حاليا لعدن الغد ان المقاومة لم تصدر أي بيان سياسي بهذا الخصوص لامباركا ولا رافضا لهذه القرارات مشيرا الى ان هذا الموقف سيتخذ باجماع قيادات المقاومة .

واكد "الحالمي" ان أي بيانات تصدر من هنا او هناك سوى كانت مؤيدة او رافضة ستكون بمثابة مواقف فردية .

ودعا "الحالمي" كافة الجنوبيين لتوحيد صفوفهم ونبذ الفرقة والسعي لتفعيل نضالهم صوب استعادة دولتهم .

المزيد في أخبار وتقارير الشعيبي يوجه نصائح هامة لعيدروس الزبيدي وجه الرئيس السابق للمنطقة الحرة بعدن د. عبدالجليل الشعيبي نصائح هامة لمحافظ عدن السابق "عيدروس الزبيدي" داعيا اياه الى التعامل مع قرار الاقالة الذي صدر بحقه بحنكة (صنيج) يدعو لاحتجاجات شعبية لرفض قرار اقالة الزبيدي من منصبه دعا الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الاعلى للجالية الجنوبية في السعودية والخليج الى سرعة تحرك وزحف شعب الجنوب نحو العاصمة عدن وذلك للوقوف الى جانب قيادات قيادة المقاومة الجنوبية تلتزم الحياد حيال قرارات هادي الاخيرة التزمت قيادة المقاومة الجنوبية الحياد حيال قرارات رئاسية اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وقضت بتعيين محافظ جديد لعدن . وقال "عادل الحالمي" وهو قائد المقاومة