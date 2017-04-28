قيادة المقاومة الجنوبية تلتزم الحياد حيال قرارات هادي الاخيرة
الجمعة 28 أبريل 2017 10:01 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
التزمت قيادة المقاومة الجنوبية الحياد حيال قرارات رئاسية اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وقضت بتعيين محافظ جديد لعدن .
وقال "عادل الحالمي" وهو قائد المقاومة الجنوبية حاليا لعدن الغد ان المقاومة لم تصدر أي بيان سياسي بهذا الخصوص لامباركا ولا رافضا لهذه القرارات مشيرا الى ان هذا الموقف سيتخذ باجماع قيادات المقاومة .
واكد "الحالمي" ان أي بيانات تصدر من هنا او هناك سوى كانت مؤيدة او رافضة ستكون بمثابة مواقف فردية .
ودعا "الحالمي" كافة الجنوبيين لتوحيد صفوفهم ونبذ الفرقة والسعي لتفعيل نضالهم صوب استعادة دولتهم .
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