قائد معركة المخا : لاصحة للأنباء التي تتحدث عن عمليات انسحاب من الجبهة
الجمعة 28 أبريل 2017 09:16 صباحاً
المخا ((عدن الغد) خاص:
المخا ((عدن الغد) خاص:
نفى قائد معركة المخا القيادي محمد المحرمي صحة الانباء التي نشرت بعدد من مواقع التواصل الاجتماعية وقالت ان مقاتلين من جبهة المخا قرروا الانسحاب .
واكد "المحرمي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مايشاع غير صحيح وان جميع الجبهات متماسكة .
واضاف بالقول :" لاتوجد اي نية او ادنى تفكير بالانسحاب من جبهة المخا لاننا خرجنا لهدف نبيل وسامي.
ومايشاع لا اساس له من الصحة
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