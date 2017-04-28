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قائد معركة المخا : لاصحة للأنباء التي تتحدث عن عمليات انسحاب من الجبهة

الجمعة 28 أبريل 2017 09:16 صباحاً
المخا ((عدن الغد) خاص:

نفى قائد معركة المخا القيادي محمد المحرمي صحة الانباء التي نشرت بعدد من مواقع التواصل الاجتماعية وقالت ان مقاتلين من جبهة المخا قرروا الانسحاب .

واكد "المحرمي" في تصريح لصحيفة "عدن الغد" ان مايشاع غير صحيح وان جميع الجبهات متماسكة .

واضاف بالقول :" لاتوجد اي نية او ادنى تفكير بالانسحاب من جبهة المخا لاننا خرجنا لهدف نبيل وسامي.

ومايشاع لا اساس له من الصحة


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