تباين شعبي تجاه قرار إقالة الزبيدي من منصبه

تباينت الردود الشعبية بين رافض ومؤيد لقرار اقالة محافظ عدن السابق "عيدروس الزبيدي" من منصبه كمحافظ للمدينة وذلك بعد اكثر من عام ونصف على تعيينه في هذا المنصب.

ورصدت صحيفة "عدن الغد" عشرات المواقف لنشطاء وسياسيين وشخصيات اجتماعية واعلاميين مابين مؤيد ومعارض.

وايد قطاع من الناس هذا القرارا وقالوا انه جاء عقب اداء اداري ضعيف للمحافظ الزبيدي خلال الفترة التي تولى فيها منصب محافظ "عدن".

وعارض اخرون هذا القرار وقالوا انه غير مبرر وانه استهداف للزبيدي الذي قالوا انه حرم من كل امكانيات الدعم الحكومي .

ودعا نشطاء محليون للإحتجاج على هذا القرار فيما رحب اخرين به وقالوا انه يجب ان تمنح فرصة للمحافظ الجديد ليمارس دوره على الارض .

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