قائد المنطقة العسكرية الرابعة يعلن تأييده للقرارات الرئاسية الاخيرة
الجمعة 28 أبريل 2017 09:00 صباحاً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
اعلن قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن تأييده للقرارات الرئاسية الاخيرة التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي .
وقال في بيان مقتضب :" باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومنتسبيها نبارك قراراتكم الصادرة، ونؤكد انها تصب في مصلحه الوطن وأمنه واستقراره.
وهنأ محافظ عدن الجديد الشخصية الوطنية عبدالعزيز المفلحي، بثقة القيادة السياسية، وتعيينه في هذه المنصب لخدمة العاصمة المؤقتة عدن وأبنائها.
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