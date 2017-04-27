محافظ أبين يبعث برقية مباركة وتأييد لقرار رئيس الجمهورية بتعيين المفلحي محافظا" لعدن

مقالات الرأي

حسن عبد الوارث حكايتي مع الملائكة ! وهي حكاية سردتُها قبل عقدين ، وحدثت معي - أو أحدثتُها - قبل ثلاثة . وخلاصتها أنني كنت أذهب بنصوصي الأولى ، في

د.سعيد الجريري الانقلاب على (أحلام علي محسن) من انقلب عليكم هو الحوثي، وهذا توصيفكم أنتم .. أما نحن فانقلبنا (على الجنب اللي يريحنا).. *غرف نومكم هناك في

د.محمد علي السقاف الحضارمة من المال والأعمال الى التجنيد العسكري والأمني انتقدت مباشرة بعد اطلاعي علي كلمة محافظ حضرموت يوم السبت الماضي حول مشروع إعلان أقليم حضرموت

صالح علي الدويل باراس ماذا وراء ثنائية عدن /مارب؟؟ بقلم/ صالح علي الدويل باراس ♦القول أن الحراك يدير عدن كيد سياسي حزبي لا توصيف موضوعي ، الحراك

عبد الكريم سالم السعدي 27 أبريل ... المسيرة من رفض اعلآن الحرب الى القبول بنتائجها !! في 27 أبريل 1994م أعلن المخلوع صالح الحرب على الجنوب من ميدان السبعين ، حينها ثار الجنوبيون ووقفوا مدافعين

د. محمد أحمد الشقاع جامعة عدن وقيادتها الجديدة .. بين تحديات الواقع وافاق المستقبل العالم محترم في كل مكان اما الملك فمحترم في بلاده فقط مثل من التبت مهما تقدمنا وفُتِحت أمامنا الطرق ووصلنا

محمد بالفخر ارحموا من في الأرض انعقد قبل يومين مؤتمر جنيف من اجل تمويل العمليات الإنسانية لمساعدة اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة والذي تبنت

نبيل محمد العمودي إقليم حضرموت، برز عفاش يوما في ثياب الواعظين! إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا، و كما توقعنا تسبب بالإسهال الحاد بدرجة رئيسية لمافيا شفط ثروات الجنوب

ماجد الداعري روسيا تصعد مواقفها بشكل صادم للشرعية اليمنية وحلفائها! فاجأت روسيا الاتحادية،الأربعاء،حكومة شرعية هادي ودول التحالف الداعمة لها،بتصعد غير مسبوق في مواقفها