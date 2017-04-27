محافظ أبين يبعث برقية مباركة وتأييد لقرار رئيس الجمهورية بتعيين المفلحي محافظا" لعدن
الخميس 27 أبريل 2017 11:58 مساءً
ابين (عدن الغد) خاص:
ابين (عدن الغد) خاص:
بعث محافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين سالم برقية تأييد ومباركة لقرار رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي حفظة الله رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٧م بشأن بتعيين الاخ/ عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي محافظا" لمحافظة عدن، مؤكدا" أن هذا القرار الحكيم جاء في الوقت المناسب ليعزز التنمية والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتلبية طموحات المواطنين وتخفيف معاناتهم .
واشار محافظ ابين أن هذا القرار يعد بارقة أمل سيلبي طموحات وتطلعات وآمال ابناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة التواقين للسلام ولحياة آمنه وكريمة وبث فيهم روح التعايش والحفاظ على النسيج الاجتماعي الواحد' وفق منظومة متكاملة تسعى جاهدة لتخفيف معانات المواطنين وتلبية احتياجاتهم والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية وانصار المخلوع صالح الانقلابية التي عبثت بمقدرات ومكتسبات الوطن ودمرت كل ماهو جميل .
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