قرار جمهوري بتعديل وزاري شمل وزارات العدل و الاشغال والشئون الاجتماع وحقوق الانسان

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 29 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم في المناصب المذكورة قرين كل اسم ..

1 ـ القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل

2 ـ الدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق

3 ـ الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل

4 ـ محمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان

5 ـ الدكتور سمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان

وقضت المادة الثانية من هذا القرار اعفاء الاخ هاني علي بن برك من منصبه كوزير للدولة ويحال للتحقيق .

وقضت المادة الثالثة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية