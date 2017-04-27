قرار جمهوري بتعديل وزاري شمل وزارات العدل و الاشغال والشئون الاجتماع وحقوق الانسان
الخميس 27 أبريل 2017 09:35 مساءً
عدن ـ سبأنت
عدن ـ سبأنت
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 29 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم في المناصب المذكورة قرين كل اسم ..
1 ـ القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل
2 ـ الدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق
3 ـ الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل
4 ـ محمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان
5 ـ الدكتور سمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان
وقضت المادة الثانية من هذا القرار اعفاء الاخ هاني علي بن برك من منصبه كوزير للدولة ويحال للتحقيق .
وقضت المادة الثالثة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية
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