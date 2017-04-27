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قرار جمهوري بتعديل وزاري شمل وزارات العدل و الاشغال والشئون الاجتماع وحقوق الانسان

الخميس 27 أبريل 2017 09:35 مساءً
عدن ـ سبأنت

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 29 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالية أسمائهم في المناصب المذكورة قرين كل اسم ..

1 ـ القاضي جمال محمد عمر وزيراً للعدل 
2 ـ الدكتور معين عبدالملك سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق 
3 ـ الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل 
4 ـ محمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان 
5 ـ الدكتور سمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان 

وقضت المادة الثانية من هذا القرار اعفاء الاخ هاني علي بن برك من منصبه كوزير للدولة ويحال للتحقيق .

وقضت المادة الثالثة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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