عاجل : طائرة سعودية تنقل قائد اللواء الرابع حماية رئاسية (مهران القباطي) من مطار عدن الى الرياض عقب احتجاز دام ساعات
الخميس 27 أبريل 2017 09:01 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
قال مسئولون بمطار عدن الدولي ان طائرة سعودية نقلت مساء يوم الخميس قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي الى الرياض عقب منع السلطات الاماراتية له من دخول عدن .
وقال مصدر في قيادة حماية المطار لعدن الغد ان طائرة عسكرية نقلت القباطي واحد مرافقيه الى العاصمة السعودية الرياض .
ووصل القباطي الى مطار عدن قادما من العاصمة الرياض التي وصل منها الى العاصمة المصرية القاهرة قبل ان يغادر الى عدن على متن طيران تابع للخطوط الجوية اليمنية .
#عدن_الغد
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