عاجل : طائرة سعودية تنقل قائد اللواء الرابع حماية رئاسية (مهران القباطي) من مطار عدن الى الرياض عقب احتجاز دام ساعات

قال مسئولون بمطار عدن الدولي ان طائرة سعودية نقلت مساء يوم الخميس قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي الى الرياض عقب منع السلطات الاماراتية له من دخول عدن .

وقال مصدر في قيادة حماية المطار لعدن الغد ان طائرة عسكرية نقلت القباطي واحد مرافقيه الى العاصمة السعودية الرياض .

ووصل القباطي الى مطار عدن قادما من العاصمة الرياض التي وصل منها الى العاصمة المصرية القاهرة قبل ان يغادر الى عدن على متن طيران تابع للخطوط الجوية اليمنية .

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