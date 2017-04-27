تنظيم القاعدة ينفي وقوع هجوم ضد عناصره بحضرموت واعتقال قيادات

مقالات الرأي

صالح علي الدويل باراس ماذا وراء ثنائية عدن /مارب؟؟ بقلم/ صالح علي الدويل باراس ♦القول أن الحراك يدير عدن كيد سياسي حزبي لا توصيف موضوعي ، الحراك

عبد الكريم سالم السعدي 27 أبريل ... المسيرة من رفض اعلآن الحرب الى القبول بنتائجها !! في 27 أبريل 1994م أعلن المخلوع صالح الحرب على الجنوب من ميدان السبعين ، حينها ثار الجنوبيون ووقفوا مدافعين

د. محمد أحمد الشقاع جامعة عدن وقيادتها الجديدة .. بين تحديات الواقع وافاق المستقبل العالم محترم في كل مكان اما الملك فمحترم في بلاده فقط مثل من التبت مهما تقدمنا وفُتِحت أمامنا الطرق ووصلنا

محمد بالفخر ارحموا من في الأرض انعقد قبل يومين مؤتمر جنيف من اجل تمويل العمليات الإنسانية لمساعدة اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة والذي تبنت

نبيل محمد العمودي إقليم حضرموت، برز عفاش يوما في ثياب الواعظين! إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا، و كما توقعنا تسبب بالإسهال الحاد بدرجة رئيسية لمافيا شفط ثروات الجنوب

ماجد الداعري روسيا تصعد مواقفها بشكل صادم للشرعية اليمنية وحلفائها! فاجأت روسيا الاتحادية،الأربعاء،حكومة شرعية هادي ودول التحالف الداعمة لها،بتصعد غير مسبوق في مواقفها

صلاح السقلدي السعودية وتكرار الخطأ التأريخي باليمن تعهدتْ المملكة العربية السعودية قبل أيام في مدينة جنيف السويسرية بتقديم 150مليون دولار أمريكي ضمن مؤتمر دولي

د.عيدروس النقيب حديث الأقاليم وإقليم حضرموت يبدو اننا نعيش موسم الماراثون الساخن في التسابق على إعلان اقاليم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ومخالفة حتى

د.عبده يحيى الدباني أكاديميون وامنيون وساعتان فوق الجبل كانت الشمس تميل بسرعة نحو الغروب بينما البحر يركض بقوة نحو الشاطئ ، حينها كان عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية