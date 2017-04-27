أعلن الحوثيون مقتل نحو 50 عنصرا، من الإعلام الحربي، التابع للجماعة، وفقا لمصادر مقربة من الجماعة.



وتثير إعترافات الحوثيين بمقتل 50 مسلحا من التابعين لإعلامهم الحربي الذين يرافقون مقاتليهم، تساؤلات عن أعداد مقاتلي الجماعة الذين لاقوا مصرعهم، منذ بداية الحرب، قبل أكثر من عامين.



وتعاني جبهات الحوثيين من نزيف حاد في المقاتلين، تزامنا مع سقوط العشرات منهم قتلى بصورة يومية بمواجهات مع الجيش والمقاومة، وغارات للتحالف، إضافة لقتلى الجماعة الذين يسقطون على الحدود مع السعودية.

المزيد في أخبار وتقارير مؤتمر حضرموت الجامع يحظى بأصداء اعلامية محلية وعربية ودولية واسعة حظى انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع باصداء اعلامية واسعة محليًا وعربيًا ودوليًا , وتناولت العديد من وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ما تمخض عن المؤتمر من تنظيم القاعدة ينفي وقوع هجوم ضد عناصره بحضرموت واعتقال قيادات نفى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب صحة الانباء التي نشرتها وسائل إعلام عربية ومحلية وقالت ان عناصره تعرضوا لهجوم مؤخرا . وقال التنظيم في بيان نشره وحمل تاريخ 26 ابريل الحوثيون يعترفون بمصرع 50 عنصرا من الإعلام الحربي التابع لهم منذ بداية الحرب أعلن الحوثيون مقتل نحو 50 عنصرا، من الإعلام الحربي، التابع للجماعة، وفقا لمصادر مقربة من الجماعة.وتثير إعترافات الحوثيين بمقتل 50 مسلحا من التابعين لإعلامهم الحربي