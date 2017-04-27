الحوثيون يعترفون بمصرع 50 عنصرا من الإعلام الحربي التابع لهم منذ بداية الحرب
الخميس 27 أبريل 2017 07:05 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلن الحوثيون مقتل نحو 50 عنصرا، من الإعلام الحربي، التابع للجماعة، وفقا لمصادر مقربة من الجماعة.
وتثير إعترافات الحوثيين بمقتل 50 مسلحا من التابعين لإعلامهم الحربي الذين يرافقون مقاتليهم، تساؤلات عن أعداد مقاتلي الجماعة الذين لاقوا مصرعهم، منذ بداية الحرب، قبل أكثر من عامين.
وتعاني جبهات الحوثيين من نزيف حاد في المقاتلين، تزامنا مع سقوط العشرات منهم قتلى بصورة يومية بمواجهات مع الجيش والمقاومة، وغارات للتحالف، إضافة لقتلى الجماعة الذين يسقطون على الحدود مع السعودية.
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