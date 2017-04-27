جماعة "أبو العباس" تعلن تعرضه لكمين مسلح بتعز وتتهم لواء تابع للإصلاح بالوقوف وراء العملية

أعلنت جماعة الشيخ السلفي والقائد البارز في المقاومة الشعبية بتعز عادل فارع، والمعروف بـ "أبي العباس" تعرضه الى كميــن مسلح في المدينة.

ونشرت الصفحة الرسمية لجماعة أبو العباس، على الفيس بوك، أن قائد الجبهة الشرقية، تعرض الى كمين مسلح في قرية هوب العقاب عزلة اليمن بمديرية مقبنة.

واتهمت الصفحة الناطقة باسم الجبهة اللواء 17 بالجيش الوطني والذي يقوده اللواء عبده حمود الصغير والمحسوب على حزب الإصلاح بمحاولة إغتيال أبو العباس وقيادي آخر بالجماعة.

وقال البيان أن أبو العباس وبرفقته مؤمن المخلافي قائد جبهة الكدحة تفاجأ بوابل من الرصاص من معدلات و رشاشات من تباب يسيطر عليها اللواء 17.

ولم ترد حتى اللحظة معلومات عن طبيعة الكمين أو عن طبيعة الاتهام لفصيل بارز في الجيش الوطني، كما لم تكشف أيضا أية معلومات عن حالة أبو العباس، وهل تعرض لإصابات أم لا.

وتعيش مدينة تعز حالة من الانفلات الأمني بعد اعمال عنف وقتال بين فصائل بارزة بالمقاومة الشعبية التي تسيطر على المدينة.

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