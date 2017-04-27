في تصريح صحفي" لعدن الغد "قال الشيخ القبلي نبيه سعيد راشدرالقديح الصبيحي ان إستئناف عمل المحاكم والنيابات بعدن بات امرا ضروريا وحاجة ملحة على طريق تطبيع الحياة العامة وخدمة المواطن.

واضاف القديح ان قضايا وهموم الناس اليومية والمتراكمة لاينبغي السكوت عنها .

مشيرا الى ان وجود مرافق الدولة وكذلك النيابات والمحاكم واعادة فتحها للقيام بدورها تشعر المواطن بوجود الدولة وانه امام سلطة فاعلة ومؤثرة تتابع مايجري من احداث.

ودعا الشيخ القديح في تصريحه الحكومة والسلطة المحلية ومجلس القضاء الاعلى الى سرعة تفعيل عمل هذه المرافق حتى تقوم بدورها القضائي المناط بها في ظل ماتشهد عدن من تطبيع الحياة واعادة الامور لمجراها الطبيعي.

واستغرب من ماوصفه بالبط في اعادة فتح واستئناف عمل النيابات والمحاكم بعدن من قبل الحكومة وعدم الجدية في هذا الامر وماوصفه بالتقاعس.

مؤكدا ان بعض النيابات والمحاكم في تعز تم اعادة استنئاف عملها امام قضايا وهموم الناس في وقت لاتزال تعز ترزح كما قال تحت سيطرة الحوثيين وقبضتهم فيما عدن المدينة المحررة لاتزال المحاكم والنيابات تغلق ابوابها امام المواطن.

موضحا بان العديد من قضايا الناس في عدن لاتزال عالقه ويتم ترحيلها منذ اندلاع الحرب.

وفي ختام تصريحه ناشد الشيخ القديح حكومة بن دغر ومجلس القضاء الاعلى والسلطات المحلية القيام بدورها من خلال العمل على اعادة فتح تلك المحاكم والنيابات لحل قضايا المواطنين.

* من صادق البوكري

المزيد في أخبار وتقارير شيخ قبلي: ينبغي على السلطة تفعيل وإعادة إستئاف عمل المحاكم بعدن في تصريح صحفي" لعدن الغد "قال الشيخ القبلي نبيه سعيد راشدرالقديح الصبيحي ان إستئناف عمل المحاكم والنيابات بعدن بات امرا ضروريا وحاجة ملحة على طريق تطبيع الحياة طيران التحالف العربي يستهدف تعزيزات للحوثيين في مناطق متفرقة بين المخا والحديدة قالت مصادر محلية خاصة من مدينة المخا والمناطق المجاورة لها باتجاه الحديدة ان طيران التحالف العربي شن صباح اليوم وامس سلسلة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين المئات يتوافدون إلى ساحة العروض بخور مكسر لاحياء ذكرى إعلان الحرب على الجنوب توافد المئات من النشطاء الجنوبيين عصر يوم الخميس إلى ساحة العروض بخور مكسر للمشاركة في احياء فعالية ذكرى إعلان الحرب على الجنوب والتي تصادف الـ 27 من ابريل 2017 . وقال