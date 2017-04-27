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طيران التحالف العربي يستهدف تعزيزات للحوثيين في مناطق متفرقة بين المخا والحديدة

صورة ارشيفية
الخميس 27 أبريل 2017 03:20 مساءً
تعز(عدن الغد)خاص

قالت مصادر محلية خاصة من مدينة المخا والمناطق المجاورة لها باتجاه الحديدة ان طيران التحالف العربي شن صباح اليوم وامس سلسلة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين وقوات صالح.

واضافت المصادر ان قصف الطيرات استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين وصالح بمناطق متفرقة بين مدينة المخا الساحلية ومناطق تتبع ادريا محافظة الحديدة.

واشارت المصادر الى ان الطيران من خلال القصف استهدف بعض الاليات التابعة للحوثيين حيث تم تمشيط مناطق هناك بالقرب من منطقة الخوخة بحسب المصادر.

هذا ولاتزال الاشتباكات والمعارك مستمرة منذ ايام بين القوات الموالية للحوثي وصالح من جهة والجيش والمقاومة من جهة اخرى في عدن مناطق بين المخا والحديدة ومحيط معسكر خالد ومناطق باتجاه موزع بتعز.

وخلفت المعارك الدائرة هناك العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين ولاتزال المعارك مستمرة حتى اللحظة كما تشير المصادر.

* من صادق البوكري 


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