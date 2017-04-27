المئات يتوافدون إلى ساحة العروض بخور مكسر لاحياء ذكرى إعلان الحرب على الجنوب
صورة لفعالية سابقة بساحة العروض خور مكسر -عدن الغد
الخميس 27 أبريل 2017 03:07 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
توافد المئات من النشطاء الجنوبيين عصر يوم الخميس إلى ساحة العروض بخور مكسر للمشاركة في احياء فعالية ذكرى إعلان الحرب على الجنوب والتي تصادف الـ 27 من ابريل 2017 .
وقال منظمون للإحتفال انه سيتضمن فعاليات خطابية متنوعة .
واعلن الرئيس اليمني السابق على صالح الحرب على الجنوب في 27 ابريل 1994 .
ومنذ ذلك الحين احيا الجنوبيون هذه الذكرى بعشرات الفعالية السلمية .
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