المئات يتوافدون إلى ساحة العروض بخور مكسر لاحياء ذكرى إعلان الحرب على الجنوب

توافد المئات من النشطاء الجنوبيين عصر يوم الخميس إلى ساحة العروض بخور مكسر للمشاركة في احياء فعالية ذكرى إعلان الحرب على الجنوب والتي تصادف الـ 27 من ابريل 2017 .

وقال منظمون للإحتفال انه سيتضمن فعاليات خطابية متنوعة .

واعلن الرئيس اليمني السابق على صالح الحرب على الجنوب في 27 ابريل 1994 .

ومنذ ذلك الحين احيا الجنوبيون هذه الذكرى بعشرات الفعالية السلمية .

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