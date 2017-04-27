MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 27 أبريل 2017 01:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير التنور الطيني يعود مجددا إلى الحياة في اليمن
أخبار وتقارير

التنور الطيني يعود مجددا إلى الحياة في اليمن

الخميس 27 أبريل 2017 01:24 مساءً
عدن (عدن الغد) إرم نيوز:

مع توسع رقعة الحرب في اليمن، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي، زاد الإقبال على الأدوات التقليدية التي اختفت منذ زمن، لتعود إلى الواقع من جديد، في الأرياف أو المدن اليمنية، ومن تلك الأدوات: التنور الطيني أو ما يعرف محليًا بـ”الطُبون”.

ويشكل “الطوبون” اليوم آلة من أهم ما يحتويه المطبخ اليمني، فهو يستخدم بشكل أساسي في صناعة الأكل خاصة الخبز بعد حشوه بالحطب، ويعتبر مقاومًا لعوامل الانقراض.

 ورغم انتشار التنور الصناعي الذي يعمل بالغاز، ما يزال اليمنيون يقبلون عليه ويجدون في استخدامه نكهة طبيعية لطعامهم، لذا يجتهد العاملون في هذه المهنة في تجويد “التنور” ما يجعله يستخدم لسنوات طويلة، و يقبل الفقراء على اقتنائه لمواجهة الواقع الجديد.

ويسرد الحرفيون لـ”إرم نيوز”، مراحل صناعة التنور الطيني قبل أن يصل إلى شكله النهائي، حيث يتم أولاً تنقية التراب من الأحجار الصغيرة والشوائب، ومن ثم تخلط بالماء لتحول إلى طين سميك ليتم دهسه لعدة ساعات بواسطة أقدام العمال.

ومن هنا تبدأ مرحلة أخرى، وهي الأهم لتشكيل الطين على هيئة أسطوانات طينية والاستمرار في طرقها وتمديدها والمحافظة على قوامها الثابت، وعند الانتهاء من تشكيلها يتم نقلها إلى مكان آخر لتجف، وتستمر في عملية التجفيف لفترة تتراوح ما بين يومين إلى أربعة أيام، ليتم نقلها إلى الفرن، وهو مكان صغير توقد في أرضيته الحرارة العالية ليزيد التنور الطيني قسوة وقوة ومقاومة لظروف العمل والنقل.

وتسمى المرحلة التالية “التهجين”، وهي تلبيس التنور الطيني أسطوانة مصنوعة من الحديد وحشو الفراغ بين التنور والأسطوانة الحديدية بالتراب الناعم وسده بمادة الجس، وبهده المرحلة يكون التنور الطيني البلدي جاهز لعملية النقل إلى المستهلكين.

ويقول عبد الله منصور، أحد العمال في صناعة التنور البلدي لـ “إرم نيوز”، إنها “مهنة مرهقة”، حيث يستمر العمل في صناعة قطعة واحدة لعدة ساعات في طرق وتشكيل الطين حتى تكون متماسكة.

موضحًا منصور أنه بسبب الحرب “اتجه الناس لشراء التنور، واتجه الشباب لهذه الحرفة بعد أن اختفت تمامًا” مؤكدًا، أن للتنور الطيني مقاسات مختلفة.

وانتشرت معامل إنتاج التنور الطيني في ضواحي مدينة صنعاء، وأغلب المدن اليمنية الأخرى، وبات ارتفاع أسعار الغاز المنزلي أو اختفاؤه في الأسواق المحلية يزيد من فرص زيادة انتشار هذه المعامل، واستقبالها لأعداد جديدة من الشباب العاطلين عن العمل.


المزيد في أخبار وتقارير
التنور الطيني يعود مجددا إلى الحياة في اليمن
مع توسع رقعة الحرب في اليمن، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي، زاد الإقبال على الأدوات التقليدية التي اختفت منذ زمن، لتعود إلى الواقع من جديد، في الأرياف أو المدن
اليمن يطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات تعز عبر ميناء عدن
بعثت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، طلباً إلى الأمم المتحدة، بتغيير مسار ترحيل الإغاثة المخصصة لمحافظة تعز، من ميناء الحديدة، إلى المناطق الآمنة، كميناء
القطاع الزراعي في اليمن يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب
أكدت وزارة الزراعة أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت اكثر من 16 مليار دولار. وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
محمد علي احمد يدعو لتعيين محافظ عدني لإدارة عدن وتسليم المحافظة لأبنائها (بيان)
بمشاركة المارينز.. بدء عملية “السيل الجرار” لتحرير الحديدة خلال ساعات
علي محسن الأحمر يهاجم مؤتمر حضرموت الجامع ويصف مخرجاته بالانقلاب
تضارب حكومي بشأن مستقبل الدولة الاتحادية في اليمن
السلطة المحلية بخورمكسر توجه بضبط محلات البوتاغاز المخالفة لتسعيرة الجديدة وعدم التهاون في ذلك
مقالات الرأي
انعقد قبل يومين مؤتمر جنيف من اجل تمويل العمليات الإنسانية لمساعدة اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة والذي تبنت
إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا، و كما توقعنا تسبب بالإسهال الحاد بدرجة رئيسية لمافيا شفط ثروات الجنوب
فاجأت روسيا الاتحادية،الأربعاء،حكومة شرعية هادي ودول التحالف الداعمة لها،بتصعد غير  مسبوق في مواقفها
تعهدتْ المملكة العربية السعودية قبل أيام في مدينة جنيف السويسرية بتقديم 150مليون دولار أمريكي ضمن مؤتمر دولي
يبدو اننا نعيش موسم الماراثون الساخن في التسابق على إعلان اقاليم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ومخالفة حتى
كانت الشمس تميل بسرعة نحو الغروب بينما البحر يركض بقوة نحو الشاطئ ، حينها كان عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية
يحكى بأن هناك دولة ما قررت أن تمتلك ثروة حيوانية و قامت بشراء و استيراد حيوانات من الجنس الذكوري الأنثوي في سن
 أخطر ما يهددنا هو الفرز العرقي .. الفرز العرقي إنتحار ..إبادة .. تصفية .. حروب مستمرة . الصراع سياسي وليس
مؤامرة تهدف أعادة احتلال الجنوب من نفس حلفاء حرب 1994.. والتحذير من مسيرة البطون الخاوية التي يريد الإصلاح من
" هذه آثارنا تدل علينا فأنظروا بعدنا إلى الآثار"     ثمانية أعوام بالتمام والكمال على رحيل الصحفي اللامع
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
قائد الحزام الامني يهنئ ويبارك الدكتور مختار المشوشي بمناسبة حصول على درجة الدكتوراة
الف مبروك وصفي احمد بن احمد المرشح
وفيات
البقاء لله
قيادة وموظفو مؤسسة موانئ البحر العربي يعزون أسرة الفقيد باكحيل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017