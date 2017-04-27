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اليمن يطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات تعز عبر ميناء عدن

الخميس 27 أبريل 2017 01:18 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

بعثت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، طلباً إلى الأمم المتحدة، بتغيير مسار ترحيل الإغاثة المخصصة لمحافظة تعز، من ميناء الحديدة، إلى المناطق الآمنة، كميناء عدن، الخاضع لسيطرتها، لضمان استمرار وصول المساعدات إلى المستحقين دون تأخير أو عراقيل.

ووجه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، قال فيها إن جماعة الحوثي “وفي إطار ممارساتها المتكررة لا تزال منذ يوم الأحد الـ 23 من أبريل، تحتجز حوالي 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية وتعرقل وصولها إلى مدينة تعز المحاصرة.. كما قامت الميليشيات بمصادرة أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بمحافظة تعز”.

وبررت الحكومة اليمنية طلبها، بـ”استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون والموالون للرئيس السابق علي صالح، والعراقيل المصطنعة التي تضعها، أمام وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة”.

وقالت الحكومة، إنه “لم يعد هناك أي مبرر منطقي لإبقاء مسار المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز عبر ميناء الحديدة الذي يعرض المساعدات للخطر من قبل الميليشيات في الوقت الذي تتوافر فيه مسارات آمنه عبر ميناء عدن”.

وأكدت أن مدينة تعز، “تعيش أوضاعًا إنسانية مأساوية بسبب الحرب والحصار المفروض عليها منذ عامين، تنذر بكارثة إنسانية وتنعكس بآثار سلبية على الوضع المعيشي في المدينة بشكل عام، وعلى القطاع الصحي على وجه الخصوص”.

كما أعربت الحكومة اليمنية، عن “أملها في إدانة هذه الممارسات في احتجاز المساعدات، علانية والتدخل العاجل وبذل الجهود الحثيثة للضغط على الميليشيات للإفراج عن قوافل الإغاثة والسماح بدخول كافة أنواع المواد الإغاثية الإنسانية الغذائية منها والصحية إلى محافظة تعز دون عراقيل” .


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