MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 27 أبريل 2017 01:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير القطاع الزراعي في اليمن يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب
أخبار وتقارير

القطاع الزراعي في اليمن يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب

الخميس 27 أبريل 2017 11:48 صباحاً
عدن (عدن الغد) المشارق:

أكدت وزارة الزراعة أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت اكثر من 16 مليار دولار.

وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار دولار، منها خسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج.

أما بالنسبة للاضرار غير المباشرة، فقالت الوزارة إنها بلغت 13.76 مليار دولار تقريباً، وشملت أضرار وخسائر في المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية، وخسائر الإنتاج النباتي والخسائر الأولية بالثروة الحيوانية وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة.

واعتبر محمد الحميري وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات أن الاضرار غير المباشرة تمثل النسبة الاكبر من حجم الخسائر لأن أضرارها تشمل حوالي 75 بالمائة من اليمنيين.

وتمثل فرص العمل وتعطل المنشات الزراعية وتوقف الاستثمارات الزراعية وانخفاض الانتاج، وفق ما ذكر.

ولفت الحميري إلى أن الاضرار المباشرة هي نتيجة الحرب حيث تضررت منشآت ومبانٍ لهيئات ومؤسسات زراعية حكومية وأخرى تتبع القطاع الخاص.

هذا وأثر تضرر البنية التحتية من طرق وجسور على عملية التسويق الزراعي.

أهالي الأرياف يعتمدون على الزراعة

وقال الحميري "إن الاضرار غير المباشرة متعددة أهمها ضياع فرص العمل حيث أن سكان الارياف يعتمدون على الزراعة في كسب مصدر العيش".

وأضاف أن سكان الارياف يشكلون 75 بالمائة من سكان اليمن وهذا يشكل خطر كبير على معيشتهم وأمنهم الغذائي.

وأشار الحميري إلى أنه من الاضرار غير المباشرة للحرب هو ارتفاع أو انعدام المشتقات النفطية، الامر الذي تسبب بارتفاع كلفة الانتاج الزراعي التي تعتمد في عملية الري على الديزل.

وأشار إلى "أن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يرفع أيضاً اسعار المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة النقل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب".

وشرح الحميري أن الاضرار شملت أيضاً مراكز الخدمات الزراعية التي تقوم بإعداد هذه المنتجات للاسواق المحلية أو الاسواق الخارجية والتصدير.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله ناشر استاذ الزراعة في جامعة صنعاء لموقع المشارق إن القطاع الزراعي تأثر سلباً بتوقف عملية التصدير التي كانت تتم عبر المنافذ البرية والجوية والتي توقفت تماماً.

ولفت إلى "أن انعدام المشتقات النفطية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها أثر سلباً على المزارعين في عملية التخطيط المستقبلي".

القوة الشرائية في أدنى مستوياتها

وأشار ناشر إلى أن الحرب رفعت أسعار مدخلات الانتاج الزراعي، وأصبحت القوة الشرائية للمواطن في ادنى مستوياتها.

وأوضح أن تراكم هذه الأخداث أدى إلى خسائر مادية على المزارعين وأجبرهم على وقف نشاطهم.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبدالجليل حسان في حديث لموقع المشارق إن تضرر القطاع الزراعي يعني تضرر حوالي 75 بالمائة من اليمنيين بشكل مباشرة والذين يعملون كمزارعين وفي الأعمال المتصلة بالقطاع الزراعي.

وذلك يطرح خطراً على الأمن الغذائي لمعظم اليمنيين، وفق ما قال.

وأشار حسان إلى تحذيرات ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة وهي الفاو وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف التي قالت إن نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لليمنيين أصبح في وضع خطر جداً.

وأضاف أن "ثلثي السكان يواجهون خطر الجوع ويحتاجون إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم وإنقاذ سبل العيش"، داعياً المنظمات الإنسانية إلى مساعدة اليمنيين والعمل من أجل وقف الحرب.

 


المزيد في أخبار وتقارير
التنور الطيني يعود مجددا إلى الحياة في اليمن
مع توسع رقعة الحرب في اليمن، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي، زاد الإقبال على الأدوات التقليدية التي اختفت منذ زمن، لتعود إلى الواقع من جديد، في الأرياف أو المدن
اليمن يطالب الأمم المتحدة بإرسال مساعدات تعز عبر ميناء عدن
بعثت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، طلباً إلى الأمم المتحدة، بتغيير مسار ترحيل الإغاثة المخصصة لمحافظة تعز، من ميناء الحديدة، إلى المناطق الآمنة، كميناء
القطاع الزراعي في اليمن يتكبد خسائر كبيرة بسبب الحرب
أكدت وزارة الزراعة أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت اكثر من 16 مليار دولار. وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
محمد علي احمد يدعو لتعيين محافظ عدني لإدارة عدن وتسليم المحافظة لأبنائها (بيان)
بمشاركة المارينز.. بدء عملية “السيل الجرار” لتحرير الحديدة خلال ساعات
علي محسن الأحمر يهاجم مؤتمر حضرموت الجامع ويصف مخرجاته بالانقلاب
تضارب حكومي بشأن مستقبل الدولة الاتحادية في اليمن
السلطة المحلية بخورمكسر توجه بضبط محلات البوتاغاز المخالفة لتسعيرة الجديدة وعدم التهاون في ذلك
مقالات الرأي
انعقد قبل يومين مؤتمر جنيف من اجل تمويل العمليات الإنسانية لمساعدة اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة والذي تبنت
إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا، و كما توقعنا تسبب بالإسهال الحاد بدرجة رئيسية لمافيا شفط ثروات الجنوب
فاجأت روسيا الاتحادية،الأربعاء،حكومة شرعية هادي ودول التحالف الداعمة لها،بتصعد غير  مسبوق في مواقفها
تعهدتْ المملكة العربية السعودية قبل أيام في مدينة جنيف السويسرية بتقديم 150مليون دولار أمريكي ضمن مؤتمر دولي
يبدو اننا نعيش موسم الماراثون الساخن في التسابق على إعلان اقاليم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ومخالفة حتى
كانت الشمس تميل بسرعة نحو الغروب بينما البحر يركض بقوة نحو الشاطئ ، حينها كان عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية
يحكى بأن هناك دولة ما قررت أن تمتلك ثروة حيوانية و قامت بشراء و استيراد حيوانات من الجنس الذكوري الأنثوي في سن
 أخطر ما يهددنا هو الفرز العرقي .. الفرز العرقي إنتحار ..إبادة .. تصفية .. حروب مستمرة . الصراع سياسي وليس
مؤامرة تهدف أعادة احتلال الجنوب من نفس حلفاء حرب 1994.. والتحذير من مسيرة البطون الخاوية التي يريد الإصلاح من
" هذه آثارنا تدل علينا فأنظروا بعدنا إلى الآثار"     ثمانية أعوام بالتمام والكمال على رحيل الصحفي اللامع
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
قائد الحزام الامني يهنئ ويبارك الدكتور مختار المشوشي بمناسبة حصول على درجة الدكتوراة
الف مبروك وصفي احمد بن احمد المرشح
وفيات
البقاء لله
قيادة وموظفو مؤسسة موانئ البحر العربي يعزون أسرة الفقيد باكحيل

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017