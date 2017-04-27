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مقاومة البيضاء تتقدم وتسيطر على عدة مواقع للحوثيين في الزاهر

الخميس 27 أبريل 2017 11:11 صباحاً
البيضاء (عدن الغد) خاص:
أحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، الخميس، تقدماً كبيراً في مديرية الزاهر .
 
وقال مصدر في المقاومة الشعبية أنهم أحكموا سيطرتهم على مواقع الجماجم في مديرية الزاهر .
 
وأضاف المصدر أن قوات المقاومة شنوا هجوماً مفاجئاَ على مواقع الحوثيين عند الساعة الثالثة فجر اليوم تمكنوا على إثرها من السيطرة على المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون لقصف منازل المواطنين في المديرية .
 
كما أحرق رجال المقاومة عربة "بي إم بي" تابعة للحوثيين أثناء محاولتها تعزيز المليشيات الفارة .
 
وفي مديرية ولد ربيع لقي ثلاثة من الحوثيين مصرعهم في هجوم شنته المقاومة على وقع يتمركز فيه الحوثيون بمنطقة الجفجف بالعشاش في المديرية .

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