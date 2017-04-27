توجيهات حوثية لترقيم 7 آلاف سيارة تم نهبها من جهات خاصة وحكومية (وثيقة)

كشفت وثيقة مسربة عن توجيهات للمدعو صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لحكومة الانقلابيين "الحوثيين وانصار صالح" بترقيم أكثر من سبعة آلاف سيارة لدى تابعة للجان الشعبية للحوثيين.



وبحسب الوثيقة التي تداولها ناشطون فإن السيارات الجديدة التي يراد ترقيمها تعود لمواطنين وجهات خاصة وحكومية، وتحويلها إلى ملكية عناصر الجماعة بعد استخراج وثائق رسمية مخالفة للقوانين واللوائح.



ووافقت وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء على الإعفاءات الضريبية من الجمارك مقابل ترقيم ذلك العدد الكبير من السيارات المجهولة.



ويمتلك الحوثيون آلاف السيارات المنهوبة من مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة في صنعاء التي سيطرت عليها الجماعة بالقوة منذ الانقلاب على السلطة الشرعية، إضافة إلى سيارات أخرى كانت قد نهبتها الميليشيات من محافظة عمران قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء.



كما قام الحوثيون بنهب سيارات تابعة لعدد من السفارات بينها السفارة الأميركية بصنعاء بعد مغادرة السفير وطاقم السفارة في أعقاب الانقلاب على السلطة الشرعية مطلع 2015.

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