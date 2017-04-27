مصدر ميداني: قوات عسكرية تستعد للتقدم صوب الحديدة من المخا

انعقد قبل يومين مؤتمر جنيف من اجل تمويل العمليات الإنسانية لمساعدة اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة والذي تبنت
إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا، و كما توقعنا تسبب بالإسهال الحاد بدرجة رئيسية لمافيا شفط ثروات الجنوب
فاجأت روسيا الاتحادية،الأربعاء،حكومة شرعية هادي ودول التحالف الداعمة لها،بتصعد غير مسبوق في مواقفها
تعهدتْ المملكة العربية السعودية قبل أيام في مدينة جنيف السويسرية بتقديم 150مليون دولار أمريكي ضمن مؤتمر دولي
يبدو اننا نعيش موسم الماراثون الساخن في التسابق على إعلان اقاليم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ومخالفة حتى
كانت الشمس تميل بسرعة نحو الغروب بينما البحر يركض بقوة نحو الشاطئ ، حينها كان عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية
يحكى بأن هناك دولة ما قررت أن تمتلك ثروة حيوانية و قامت بشراء و استيراد حيوانات من الجنس الذكوري الأنثوي في سن
أخطر ما يهددنا هو الفرز العرقي .. الفرز العرقي إنتحار ..إبادة .. تصفية .. حروب مستمرة . الصراع سياسي وليس
مؤامرة تهدف أعادة احتلال الجنوب من نفس حلفاء حرب 1994.. والتحذير من مسيرة البطون الخاوية التي يريد الإصلاح من
" هذه آثارنا تدل علينا
فأنظروا بعدنا إلى الآثار"
ثمانية أعوام بالتمام والكمال على رحيل الصحفي اللامع
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