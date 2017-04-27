مصدر ميداني: قوات عسكرية تستعد للتقدم صوب الحديدة من المخا

مقالات الرأي

محمد بالفخر ارحموا من في الأرض انعقد قبل يومين مؤتمر جنيف من اجل تمويل العمليات الإنسانية لمساعدة اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة والذي تبنت

نبيل محمد العمودي إقليم حضرموت، برز عفاش يوما في ثياب الواعظين! إعلان إقليم حضرموت إقليما مستقلا، و كما توقعنا تسبب بالإسهال الحاد بدرجة رئيسية لمافيا شفط ثروات الجنوب

ماجد الداعري روسيا تصعد مواقفها بشكل صادم للشرعية اليمنية وحلفائها! فاجأت روسيا الاتحادية،الأربعاء،حكومة شرعية هادي ودول التحالف الداعمة لها،بتصعد غير مسبوق في مواقفها

صلاح السقلدي السعودية وتكرار الخطأ التأريخي باليمن تعهدتْ المملكة العربية السعودية قبل أيام في مدينة جنيف السويسرية بتقديم 150مليون دولار أمريكي ضمن مؤتمر دولي

د.عيدروس النقيب حديث الأقاليم وإقليم حضرموت يبدو اننا نعيش موسم الماراثون الساخن في التسابق على إعلان اقاليم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ومخالفة حتى

د.عبده يحيى الدباني أكاديميون وامنيون وساعتان فوق الجبل كانت الشمس تميل بسرعة نحو الغروب بينما البحر يركض بقوة نحو الشاطئ ، حينها كان عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية

سعيد الحسيني قصة عبث الفيل تصور واقع سلطة الحراك والمقاومة في غابة الشرعية!! يحكى بأن هناك دولة ما قررت أن تمتلك ثروة حيوانية و قامت بشراء و استيراد حيوانات من الجنس الذكوري الأنثوي في سن

د. ياسين سعيد نعمان لا نندفع نحو الفرز العرقي أخطر ما يهددنا هو الفرز العرقي .. الفرز العرقي إنتحار ..إبادة .. تصفية .. حروب مستمرة . الصراع سياسي وليس

علي نعمان المصفري حلفاء حرب 1994 يحضرون لحرب جديدة على الجنوب مؤامرة تهدف أعادة احتلال الجنوب من نفس حلفاء حرب 1994.. والتحذير من مسيرة البطون الخاوية التي يريد الإصلاح من