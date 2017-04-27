اطمأن اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز محافظ العاصمة عدن مساء اليوم على صحة الزميل علي محمود الهدياني رئيس تحرير صحيفة صوت المقاومة الجنوبية اثر تعرضه لحادث مروري مؤسف كاد ان يودي به وعائلته.

وعبر المحافظ عن الشكر لله بما من به على الزميل الإعلامي الشاب الهدياني وحفظه من هذا الحادث.

ونجا الزميل الصحفي علي محمود الهدياني رئيس تحرير صحيفة صوت المقاومة الجنوبية وعائلته من الموت باعجوبة ،بعد تعرضه لحادث سير مؤسف صباح اليوم في إحدى مناطق مديرية الازارق بمحافظة الضالع.

وتعرض الزميل الهدياني وأسرته ومعهم عدد من المواطنين لانقلاب سيارة تويوتا مكشوفة فيما كان عائدا هو وعائلته الى العاصمة عدن بعد مشاركته في حفل زفاف شقيق له في منطقة جبل المعفاري بمديرية الازارق م/ الضالع.

وفي اتصال هاتفي معه طمأن الزميل الهدياني زملائه وأصدقائه مؤكدا ان حالته وحالات جميع أفراد أسرته .

المزيد في أخبار وتقارير المحافظ الزبيدي يطمئن على صحة الصحافي علي الهدياني بعد تعرضه لحادث مروري نجا منه بأعجوبة اطمأن اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز محافظ العاصمة عدن مساء اليوم على صحة الزميل علي محمود الهدياني رئيس تحرير صحيفة صوت المقاومة الجنوبية اثر تعرضه لحادث مروري نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في واقعة اختطاف نجل صحفي طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالتحقيق في واقعة اختطاف نجل الصحفي جميل القشم نائب مدير الأخبار المحلية بوكالة سبأ، حيث قالت النقابة : تلقت نقابة الصحفيين الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي تصدر بيان توضح فيه المتلاعبين بمكان فعالية 27 أبريل اصدرت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بيانا توضح فيه المتلاعبين بمكان فعالية 27 أبريل، حيث جاء في البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان