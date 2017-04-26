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نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في واقعة اختطاف نجل صحفي

الأربعاء 26 أبريل 2017 09:18 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالتحقيق في واقعة اختطاف نجل الصحفي جميل القشم نائب مدير الأخبار المحلية بوكالة سبأ، حيث قالت النقابة :

 

تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من الصحفي جميل القشم نائب مدير الأخبار المحلية بوكالة الأنباء سبأ يفيد فيه اقدام عصابة مكونة من 3 افراد علی متن باص ابيض ظهر اليوم علی اختطاف ولده جمال اثناء خروجه ظهرا من مدرسة المنار في شارع الاربعين بصنعاء واقتادوه بالقوة الی داخل الباص وهددوه بالخنجر بالسكوت ونتيجة لصياحه الشديد اخرجوه من الباص ووضعوه أمام السفارة الامريكية بعد الاعتداء عليه.

نقابة الصحفيين تطالب الجهات المعنية سرعة التحقيق في الواقعة والقاء القبض على الجناة وتوفير الحماية للزميل واسرته.

نقابة الصحفيين اليمنيين

26 – 4 - 2017


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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