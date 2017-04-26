الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي تصدر بيان توضح فيه المتلاعبين بمكان فعالية 27 أبريل

اصدرت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بيانا توضح فيه المتلاعبين بمكان فعالية 27 أبريل، حيث جاء في البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للرأي العام الجنوبي

أنطلاقا من الواجب الوطني والاخلاقي والثوري قامت الهيئه العسكريه العليا للجيش والأمن الجنوبي وبناء على دعوات لجهات وطنيه بالتدخل لحل وحلحلة الخلاف بين اللجنتين التحضيريتين لفعالية 27 أبريل يوم اعلان نظام صنعاء حربه على الجنوب 1994 م.

وخلال ثلاثه أيام فقد قامت الهيئه العسكريه العليا بسلسله من الخطوات والتحركات مع والى تلك اللجنتين للاستماع والتداول ووضع المعالجات التي تفضي إلى توحيد القيام بالفعاليه من خلال لجنه تحضيريه واحده وفي ساحه واحده وبيان سياسي واحد .

وتمثلت تلك الخطوات والتحركات بالاتي:

1.. في 24 أبريل تم الجلوس مع اللجنتين في ساحة العروض والمعلا،في منزل السفير قاسم عسكر جبران، وبعد التداول والنقاش الجاد، أفضى ذلك إلى تشكيل لجنه تحضيريه مشتركه يرأسها أحد أعضاء الهيئه العسكريه العليا على أن يكون رؤساء اللجنتين ونوابهم نوابا لرئيس اللجنه. التحضيريه....وكذا الاتفاق على رئاسة اللجنه السياسيه لأحد أعضاء الهيئه العسكريه ويختار إلى جانبه اثنان من كل لجنه.

2.. يوم 25 أبريل تحركت قيادة الهيئه العسكريه العليا إلى ساحات اللجنتين لاستكمال ماتم التوافق والاتفاق عليه وتحرير محضر واضح وموقع عليه من قبل رئاسة اللجنتين ،

3.. ونتيجه لتلك الجهود المبذوله وذلك التحرك المتكرر بين الفريقين توصلت الهيئه العسكريه العليا إلى اتفاق انعكس في صياغة محضر تفاهم واتفاق والذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين في ساحتي العروض والمعلا.

4.. وفي مساء الثلاثاء 25 أبريل 2017 وجه رئيس اللجنه

التحضيريه التوافقي بالدعوه لاجتماع كافة اللجان الفرعيه صبآح يوم الأربعاء 26 أبريل لاستكمال توزيع مهام اللجان.

5.. الا أننا تفاجئنا منتصف ليلة الثلاثاء 25 أبريل بإنزال بيان عن لجنة إعلام ساحة المعلا يؤكد استمرارهم في التحضير لفعاليتهم بساحة المعلا... وهذا منافيا وخرقا واضحا لموافقتهم وتوقيعهم على محضر التفاهم والاتفاق .

6.. تغيب فريق ساحة المعلا عن حضور الاجتماع المقرر صبآح الأربعاء 26 ابريل الذي دعى إليه رئيس اللجنه التحضيريه التوافقي. .رغم استمرار حثنا لهم على الحضور إلا أنهم امتنعوا وهذا خرق آخر لبنود الاتفاق ،لذا فإننا نحملهم كامل المسؤليه في فشل توحيد الفعاليتين في فعاليه واحده وبيان سياسي واحد وندين تصرفهم الأحادي واخلالهم بالاتفاق.

وعليه فإننا في الهيئه العسكريه العليا نتوجه إلى شعبنا الجنوبي العظيم بأننا قد سعينا بكل عزيمة وإخلاص وضمير وطني لإنجاز ذلك الجهد التوحيدي والذي بلغناه فعلآ بكفائة واقتدار وتعاون الخييرين والاخيار لكن البعض وضعوا أنفسهم لعرقلة ذلك الجهد الوطني البعيد كل البعد عن المداهنه والاصطفاف القطبي..

فنحن عسكريين نسعى لوحدة قوى الجنوب السياسيه لا لتمزيقها..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهيئه العسكريه العليا

للجيش والأمن الجنوبي

.العاصمه عدن

26 أبريل 2017

المزيد في أخبار وتقارير نقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق في واقعة اختطاف نجل صحفي طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالتحقيق في واقعة اختطاف نجل الصحفي جميل القشم نائب مدير الأخبار المحلية بوكالة سبأ، حيث قالت النقابة : تلقت نقابة الصحفيين الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي تصدر بيان توضح فيه المتلاعبين بمكان فعالية 27 أبريل اصدرت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بيانا توضح فيه المتلاعبين بمكان فعالية 27 أبريل، حيث جاء في البيان : بسم الله الرحمن الرحيم بيان مصادر: الحوثيون يجندون فتيات في صنعاء لتنفيذ عمليات الاغتيال قالت مصادر اعلامية في صنعاء ان الحوثيون جندوا فتيات على استخدام الاسلحة في مناطق مختلفة بصنعاء. واضافت المصادر ل"عدن الغد" ان تجنيد الفتيات من قبل الحوثيين على