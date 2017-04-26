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قرارات حوثية تؤكد مقتل القائد الميداني للجماعة أبو علي الحاكم

القائد الميداني للحوثيين أبو علي الحاكم
الأربعاء 26 أبريل 2017 06:00 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اصدرت جماعة الحوثي الانقلابية حزمة من القرارات العسكرية التي تعيد تموضع قيادات عسكرية رفعية تتبعها في اجيش الانقلابي.

وأبرز تلك القرارات كان تعيين العميد عبداللطيف حمود يحيى مهدي قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها العاصمة الجنوبية عدن والتي حُررت من القوات الموالية للحوثيين قبل حوالي عامين من الآن.

ولعل ابرز ما في القرارات الحوثية هو الاطاحة باحد ابرز القادة العسكريين للمليشيات والمعروف بــ ابو علي الحاكم الذي كان قائدا لما يسمى بالمنطقة العسكرية الرابعة.

ويعد أبو علي الحاكم، وإسمه الحقيقي عبدالله يحيى الحاكم القائد الميداني والعسكري للإنقلابيين "الحوثيين" والرجل الثاني في الجماعة بعد عبدالملك الحوثي.

وتؤكد هذه الاطاحة غير المتوقعة، احتمالية مقتل ابو علي الحاكم القائد الميداني والعسكري للحوثيين، بعد انباء كثيرة تداولت حول تعرضه لاصابات قاتلة بغارات لطيران التحالف العربي، في تعز.

وكانت طائرات التحالف العربي قد استهدفت قبل أكثر من شهر موكب لقيادات حوثية في محافظة تعز أبرزهم الحاكم وعبده الجندي المعين من قبل المليشيات كمحافظ لتعز.

وبينما نفت مصادر إعلامية خبر مقتل الحاكم بعد الغارة التي استهدفت موكبه إلا ان مصادر أخرى رجحت مقتله بعد أيام من الغارة إثر الإصابة البليغة التي تعرض لها.


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قرارات حوثية تؤكد مقتل القائد الميداني للجماعة أبو علي الحاكم
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