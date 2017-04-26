MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 26 أبريل 2017 02:49 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير القاضي الجنوبي امين قنان: عودة الشخصيات القضائية المثيرة للجدل لا يوفر بيئة قضائية "نظيفة"
أخبار وتقارير

القاضي الجنوبي امين قنان: عودة الشخصيات القضائية المثيرة للجدل لا يوفر بيئة قضائية "نظيفة"

الأربعاء 26 أبريل 2017 02:10 مساءً
(عدن الغد ) خاص:

قال القاضي الجنوبي امين ناصر قنان ان عودة بعض الشخصيات القضائية المثيرة للجدل لا يوفر بيئة قضائية "نظيفة" في المناطق المحررة ويثر اكثر من علامة سؤال على توجهات الشرعية تجاه بعض القضايا العادلة.

وقال قنان وهو عضو بالهيئة الادارية لنادي القضاة: ان الاصرار على فرض بعض الشخصيات الغير محبوبة من الشعب  الجنوبي على راس القضاء وهي التي سجلت مواقف سياسية مثيرة ومنحازة ضد القضايا العادلة للشعب هو اصرار على "الفشل القضائي بل وتأسيس لمزيد من المظالم والاضطرابات.

وأضاف قنان : ان بعض الاسماء القضائية التي يراد لها ان تقود القضاء لا تناسب ما تحقق من مكاسب في الجنوب ولا واقعه الجديد وهي تمثل حقب كانت "تظلم الجنوب" وتصرح بذلك.

 واختتم قنان :ان عودة هذه الاسماء المستفزة للشارع التي تتزامن مع دعوة بعض الاحزاب لتحريك ملف المعتقلين على ذمم الارهاب يدل على ان وراء الاكمة ما ورائها.

 

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
هل تتّجه واشنطن لدعم السعودية في اليمن ضد الحوثيين؟
تبدي الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، مساعي ومؤشرات حقيقية ورغبة في تعزيز دعمها العسكري للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن؛ لتقويض نفوذ
القاضي الجنوبي امين قنان: عودة الشخصيات القضائية المثيرة للجدل لا يوفر بيئة قضائية "نظيفة"
قال القاضي الجنوبي امين ناصر قنان ان عودة بعض الشخصيات القضائية المثيرة للجدل لا يوفر بيئة قضائية "نظيفة" في المناطق المحررة ويثر اكثر من علامة سؤال على توجهات
علي محسن الأحمر يهاجم مؤتمر حضرموت الجامع ويصف مخرجاته بالانقلاب
هاجم اللواء علي محسن الأحمر وهو نائب الرئيس اليمني مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واصفا اياها بالانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن . وانتقد "الأحمر" ضمنيا




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
طيار إماراتي ينحني اجلالا لجريح جنوبي
مجندون : حزب الإصلاح في الوديعة يواصل تجهيز الوية عسكرية بأسم الدفاع عن الوحدة
(هادي) يعلن موقفه من مؤتمر حضرموت الجامع
محافظ الضالع يعلن اعتكافه بمنزله
قال إنه تعرض للضرب والإهانة ببيت الدولة ويقبع في السجن منذ خمسة أيام من دون تهمة رسمية.. مواطن يناشد وزير الداخلية ومدير أمن عدن التدخل الفوري لإنقاذ ابن أخيه
مقالات الرأي
" هذه آثارنا تدل علينا فأنظروا بعدنا إلى الآثار"     ثمانية أعوام بالتمام والكمال على رحيل الصحفي اللامع
الإنسان يحتاج في حياته لهدف يسعى لتحقيقه، لرسالة يؤمن بها، ولو كان الهدف همٌّ، والرسالة وهم. الحقائق
  دخلت في نقاش مع إصلاحي وكان النقاش يتمحور حول الأوضاع في عدن ولم يتأخر بإخراج ما في صدره ! قائلا خلاص
- كتبت ندى الوزان نقلاً عن والدتها "كلامًا أسودًا" قالته العجوز في وجه سائق سيارة الأجرة ، الكلام الأسود في
الناس لا تعتبر وذاكرتها يبدو  مخزوقة  حين كان رجال نظام صالح وقيادات حزبه وأجهزتهم الأمنية والعسكرية 
مشار الزايدي   الرؤية الروسية للقضايا في ديارنا جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحل. لا يرون في الدنيا
عدن منطقة هامة في ارض الجنوب العربي سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا ليس للجنوب وحده ولكن للمنطقة والعالم
أي قائد في أي قطاع، وفي أي بلد، وفي أي ظروف، وبصرف النظر عن قانونية وعدالة مايقوم به؛ فهو يلتزم بأبجديات
منذ اعلان التصالح والتسامح قبل سنوات كانت مواقفنا ثابته ومعروفة تجاه وضع نعتبره غير شرعي او قانوني يتمثل في
  تعتبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوقاً يكتسبها الأفراد منذ الولادة. وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك وصفي احمد بن احمد المرشح
مبارك ثقة القيادة
وفيات
قيادة وموظفو مؤسسة موانئ البحر العربي يعزون أسرة الفقيد باكحيل
صبرا ال هادي بن عوض

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017