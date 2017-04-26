السعودية تدمر زورقاً حوثياً مفخخاً اقترب من مياهها الإقليمية

أعلنت قوات حرس الحدود السعودية، الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ تابع لمليشيات الحوثي، حاول التسلل للمياه الإقليمية للمملكة قرب مدينة جازان جنوب المملكة.

وقالت قوات حرس الحدود أنها رصد زورقاً بحرياً مجهولاً يسير بشكل سريع فجر اليوم (الثلاثاء) قبالة سواحل جازان، مؤكدة إن القارب كان مفخخاً ودون قائد، وقد فجرته على الفور

وأضافت أن الزورق دخل المياه الإقليمية السعودية، وكان متوجهاً نحو رصيف ومحطة تكرير منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو النفطية الحكومية بجازان، قبل أن يتم اعتراضه وتدميره.

وقال سكان من مدينة جازان إنهم سمعوا دوي انفجار هائل قبيل مغرب الثلاثاء، بالقرب من شواطئ جازان.

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