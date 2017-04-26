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وكيل وزارة الإعلام : جاهزون لإعادة البث بتلفزيون عدن من التواهي

الأربعاء 26 أبريل 2017 01:30 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال وكيل وزارة الإعلام ايمن محمد ناصر ان تلفزيون عدن جاهز لإعادة البث من استديوهاته ومقره الرئيسي بمدينة التواهي بعدن .

وقال ناصر في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه اشرف برفقة موظفين من التلفزيون وفنيين على عمليات إعادة تأهيل عدد من الاستوديوهات الواقعة بمقر التلفزيون بالتواهي .

واكد "ناصر" ان التلفزيون اليوم مجهز ب 3 استوديوهات للعمل وان كافة الأجهزة تعمل بشكل جيد .

وقال "ناصر" انه لم يتبقى إلا اتخاذ قرار سياسي لاعادة البث من التواهي موضحا بأنها تمت عمليات صيانة لكل الأجهزة واعيدت توصيلات الكهرباء .


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