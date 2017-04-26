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(المعونات ) أخر ماتبقى لأهالي عدن من أمل

مركز توزيع معونات بمديرية المنصورة بعدن -عدن الغد
الأربعاء 26 أبريل 2017 10:15 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

تمثل المعونات التي تقدمها جهات دولية مختلفة أخر ماتبقى من امل لدى المئات من الأسر الفقيرة بمدينة عدن حيث تتعاظم حالة الفقر مع تزايد المعاناة بسبب تدهور قطاع الخدمات في المدينة الساحلية الأشد حرارة .

وبات مألوفا في المدينة ان ترى طوابير لعشرات من المواطنين يقفون أمام هناجر صغيرة للحصول على كميات من الأرز والدقيق .

وتقدم دول عربية عدة وجهات دولية مانحة هذه المعونات على نحو ضئيل وتقول ان الهدف منها الحد من حالة المجاعة التي باتت على وشك التحول إلى واقع حقيقي في اليمن .

وبالقرب من مبنى صغير وسط مديرية المنصورة يقف "علي الاحمدي" وهو مواطن في العقد الخامس من عمره في انتظار الحصول على حصته من المعونات .

يقول "الأحمدي" انه ومنذ اسبوع يصل إلى المكان بهدف الحصول على حصة لاتتجاوز الـ 10 كيلو من الدقيق والارز قدمتها جهة مانحة .

منذ أشهر لم يستلم "الاحمدي" مرتبه التقاعدي الذي كان يصرف به على اسرته المكونة من 7 افراد .

الآلاف من المتقاعدين والعسكريين يعانون نفس معاناة "الأحمدي" وباتوا يلجئون إلى "المعونات" التي يبدو أنها لن تملك قدرة تغطية حالة الجوع التي بات يعاني منها الآلاف في عدن خلال الفترة المقبلة .


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