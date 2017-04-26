نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يترأس أجتماعا بأعضاء السلطة القضائية لإعادة فتح المحاكم والنيابات وممارسة أعمالها بعدن

ناقش اجتماع السلطة القضائية الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اللواء ركن حسين محمد عرب، اليوم، الأوضاع الأمنية وأهمية تفعيل عمل القضاء من خلال إعادة فتح النيابات العامة والمحاكم للبت في قضايا المواطنين وتفتيش السجون المركزية والإطلاع على أوضاع السجناء فيها .

وخلال الإجتماع الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى، د. علي ناصر سالم، نقل نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، تحيات فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى أعضاء السلطة القضائية، موضحاً أن هذا الإجتماع جاء بتوجيه من فخامة الأخ الرئيس من أجل مناقشة تفعيل السلطة القضائية من العاصمة المؤقتة عدن بعد إستكمال تجهيز المجمع القضائي الخاص بهم .

وقال أن العاصمة المؤقتة عدن أصبحت مهيئة بشكل كامل عودة عمل السلطة القضائية ومباشرة عملها منها بما يخدم عملية التنمية ويسهم في إستئناف نشاط السلطة القضائية في المحافظات المحررة .

وأكد اللواء حسين عرب أن عودة عمل المحاكم والنيابات يعتبر ضرورة قصوى لما له من أهمية في حياة المواطنين ويسهم في تعزيز الإستقرار وتطبيع الحياة العامة في المدينة .. لافتاً إلى إستكمال كافة الترتيبات الخاصة بإستئناف عمل السلطة القضائية بشكل كامل من العاصمة المؤقتة عدن .

بدوره، ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى إهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعودة السلطة القضائية وتوفير كافة الإحتياجات الخاصة بذلك .. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في إستقرار الأوضاع في عدن .

وأكد على ضرورة العمل نحو بناء سلطة قضائية قوية مستقلة بعيدة عن أي مهاترات حزبية أو سياسية ويكون ولائها الكامل للوطن والمواطن بتعاون الجميع .. مشدداً على ضرورة أن تكون إنطلاقة القضاء من العاصمة عدن إنطلاقة قوية تؤكد على إستقلاليته .

جرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع المحاكم والنيابات وإمكانية عودتها لممارسة عملها القضائي في البت بالقضايا المنظورة امامها والجهود التي بذلت لتهيئة الأوضاع الأمنية وتعزيز الإستقرار بما يمكن القضاة من ممارسة مهامهم على أكل وجه .

وتطرق الإجتماع إلى احتياجات عودة السلطة القضائية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وأهمية توفير الحماية الأمنية اللأزمة لها .

حضر الإجتماع رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، والنائب العام د. القاضي علي الأعوش، والمحامي العام القاضي جمال محمد عمر، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع .

المزيد في أخبار وتقارير طيران التحالف يلقي منشورات تطالب أهالي الحديدة بالانضمام للشرعية ألقى طيران ‏التحالف العربي منشورات على عدة مناطق في محافظة الحديدة. وقال الأهالي ان الطيران القى منشورات تطالبهم بالانضمام للقوات الشرعية. ويستعد التحالف سويسرا تقول إنها مستعدة لاستضافة مفاوضات سلام بشأن اليمن أعلن وزير الخارجية السويسري، ديديه بوركخالتير، أن بلاده مستعدة لاستضافة مفاوضات سلام خاصة بتسوية الأزمة التي يمر بها اليمن، في حال تطلب الأمر. وقال بوركخالتير، في مواقع التواصل تتضامن مع سائق تاكسي ضد ناشطة حوثية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#سائق_التاكسي_يمثلني"، رداً على عنصرية ناشطة حوثية، بعد اعتدائها ووالدتها على سائق سيارة أجرة (تاكسي) في العاصمة