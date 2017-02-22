صدور قرار رئيس الجمهورية بمنح قيادات عسكرية أوسمة الشجاعة

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 2017 بشأن منح وسام الشجاعة لعدد من القيادات العسكرية الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن ضد العصابات الانقلابية جاء فيه :



رئيس الجمهورية



بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم 41 لسنه 1991 بشأن الأوسمة

وعلى القانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م

وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد واعتزازا بالصفات الحميدة التي اتصفوا بها ودورهم القيادي في معركة الشعب والوطن ضد عصابات الانقلاب ولدمائهم واروحهم الطاهرة التي قدموها فداء لليمن الاتحادي الجديد وتصديا للمشروع الفارسي التي فشلت ايران وادواتها في فرضه على الشعب اليمني العربي الأصيل ولكل البطولات التي قاموا بها في معركتهم ضد الإرهاب والانقلاب وتقديرا لأدوارهم المتميزة التي قاموا بها في الجيش الوطني ولمسيرتهم الحافلة بالعطاء خدمة لهذا الوطن .. قرر :



مادة ( 1 ) يمنح القادة التالية أسمائهم وسام الشجاعة وهم :



- اللواء الركن الشهيد احمد سيف المحرمي نائب رئيس هيئة الأركان العامة



- اللواء الركن الشهيد علي ناصر هادي قائد المنطقة العسكرية الرابعة



- اللواء الركن الشهيد عبدربه قاسم الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة



- العميد الركن الشهيد عمر سعيد الصبيحي قائد محور ذوباب





مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية .



صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 25 جماد اول 1438 هـ الموافق 22 فبراير 2017م .



رئيس الجمهورية

عبدربه منصور هادي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2017م، بشأن منح وسام الشجاعة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية وسام الشجاعة تقديرا لأدواره المتميزة في الجيش الوطني ولمسيرته الحافلة بالعطاء خدمة لهذا الوطن.



جاء فيه :



رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (41) لسنة 1991م، بشأن الاوسمة.

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م، بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م.

وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد واعتزازا بالصفات الحميدة التي اتصف بها، ولدوره القيادي في معركة تحرير المكلا بمحافظة حضرموت، من عناصر الارهاب المتمثلة في القاعدة، ولكل البطولات التي يقوم بها في معكرتنا ضد الإرهاب والانقلاب.



وتقديرا لأدواره المتميزة في الجيش الوطني ولمسيرته الحافلة بالعطاء خدمة لهذا الوطن.



" قرر"



مادة (1): يمنح اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية وسام الشجاعة.



مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.



صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 25/ جماد اول/ 1438هـ، الموافق 22/ فبراير/2017م.



عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

القائد الأعلى للقوات المسلحة

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : سماع دوي انفجار يهز أرجاء روضة شبوة قال سكان محليون بمدينة الروضة وضواحيها بمحافظة شبوة انهم سمعوا عند الساعه 10 مساء يوم الاربعاء دوي انفجار عنيف . ولم يعرف مصدر هذا الانفجار في حين قال بعض صدور قرار رئيس الجمهورية بمنح قيادات عسكرية أوسمة الشجاعة صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 2017 بشأن منح وسام الشجاعة لعدد من القيادات العسكرية الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن ضد العصابات الانقلابية جاء فيه :رئيس الجفري : خسرنا اليوم مثقفاً جنوبياً وطنياً وقائداً عسكرياً صلباً نعى عبدالرحمن علي بن محمد الجفري رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة) استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي بجبهة المخا، وجاء في بيان