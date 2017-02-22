قال ان هناك خيانة يتعرض لها القيادات الجنوبية .. القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد : الجنوب يدفع ثمن تحرير الشمال
الأربعاء 22 فبراير 2017 08:38 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان عنصر الخيانة التي يتعرض لها القيادات الجنوبية المقاتلة في معارك تحرير الشمال هي السبب التي اوصلت الاحداثيات الى القتلة كي يتمكنوا من من الابطال .
وأضاف القيادي الجنوبي بن فريد في تغريدة له على حسابه بتويتر " اذا ما تدفع الشرعية بجيش مأرب النائم في المعارك الجارية في جبهات القتال في المخا فأن الجنوب وحده من سيدفع الثمن في تحرير مناطق الشمال .
تغريدة بن فريد جاءت عقب مقتل اللواء سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان اليمني بصاروخ حراري استهدفه ومرافقيه اثناء مشاركته في معارك الجيش ضد مليشيا الانقلاب بالمخا .
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