رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ينعي الشهيد اللواء احمد سيف اليافعي

نعى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر يوم الاربعاء نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة وهو يقود بشجاعة واستبسال استكمال معركة تأمين الساحل الغربي والتي حققت نجاحا كبيرا بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، في التحرير والسيطرة واجهاض قدرات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على تهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وتهريب الاسلحة.

وأشاد رئيس الوزراء في بيان نعي باسمه ونيابة عن اعضاء الحكومة، بالدور البطولي المشهود للشهيد اليافعي في مواجهة الانقلاب والمعارك التي قادها بكفاءة واقتدار ابتداء من تحرير العاصمة المؤقتة عدن وقاعدة العند بمحافظة لحج والتي كان من احد اهم قادتها ومخططيها، وتصديه الشجاع متقدما الصفوف لمواجهة اعداء الثورة والجمهورية من أجل أن تكونَ لنا حياة، ووطن نفخر به جميعا لا مكان فيه للمشاريع الطائفية والاجندات المشبوهة.

وقال " لقد خسر الوطن برحيل الشهيد اليافعي، واحدا من أنبل الرجال والقادة العسكريين الافذاذ الذين عرفتهم ميادين الشرف بنضالهم الجسور والمقدام والشجاع، وامتحنتهم المواقف والشدائد بوفائهم واخلاصهم وتفانيهم من اجل الوطن والشعب، وسيكون دمه الزكي والطاهر الى جانب كل من سبقوه المسمار الاخير في نعش الانقلاب وداعميه، وسنبقى على هذا الدرب ، وسننتصر للدولة والمواطن وسنهزم الإنقلابيين ونهج الإنقلاب".

وأشار الدكتور بن دغر إلى مراحل الفقيد وتقلده عدد من المناصب العسكرية كمديرا لدائرة الاستخبارات وقائد المحور الأوسط 1984-1988م و مدير لدائرة التدريب القتالي 1988-1990م ومدير لدائرة العلاقات 1990-1994م.

كما تولى منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الشرقية 2000-2010م تلى ذلك رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الشرقية 2010-2012م قبل ان يعين قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى 2012-2013م وصولا الى توليه منصب قائد المنطقة العسكرية الرابعة وآخرها عين نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

وقدم رئيس الوزراء، العزاء لفخامة رئيس الجمهورية ونائبه وللشعب اليمني وآل اليافعي، باستشهاد هذا القائد البطل الذي يمثل رحيله خسارة مؤلمة للوطن، بواحد من انبل رجالها واشجع قادتها الذين انتصروا للوطن والمواطن في كافة الظروف والمراحل.. معربا عن ثقته ان دمه الشريف سيكون لعنة في وجه قاتليه، ومؤشرا على ان الوطن سينتصر وسيبقى شامخا ولا مكان فيه للمليشيا الانقلابية ومشروعها التخريبي والتدميري والطائفي.

وقال " رحمة الله عليك أيها الشهيد البطل اللواء احمد اليافعي، وعهد علينا أن نكمل المسيرة والدرب الذي من اجله قدمت انت وزملائك دمائكم الطاهرة، وحتما فان النصر قريب بإذن الله، وقد قطعنا معكم وبكم الشوط الاكبر، وسنكمل ما تبقى في القريب العاجل وسينتهي الانقلاب ومشروعه الى الابد".

واختتم رئيس الوزراء بيان النعي، بالتأكيد أن تضحيات أبناء اليمن عسكريين ومدنيين لن تذهب سدى وان النصر قريب ، وستحرق دماء الشهيد اليافعي جحافل الميليشيات مثلما ستضيئ دروب الأبطال السائرين على دربه للانتصار للوطن وشعبه.