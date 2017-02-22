MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 22 فبراير 2017 08:50 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير محافظ العاصمة عدن : الوطن خسر اليوم بطلاً مغواراً من ابطاله الميامين وقائداً فذاً قلّما يتكرر
أخبار وتقارير

محافظ العاصمة عدن : الوطن خسر اليوم بطلاً مغواراً من ابطاله الميامين وقائداً فذاً قلّما يتكرر

الأربعاء 22 فبراير 2017 08:33 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

نعى اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن استشهاد القائد البطل اللواء احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان العامة  قائد معركة الرمح الذهبي الذي استشهد صباح يوم الاربعاء وهو يقود معركة تحرير الساحل الغربي ..

 

وعدد محافظ العاصمة في بيان النعي المناقب البطولية المتفردة التي تميز الشهيد اليافعي وعرف بها كقائد فذ سجل انصع  المواقف البطولية اثناء قيادته لمعارك تحرير مختلف المحافظات الجنوبية وصولا الى معركة تحرير الساحل الغربي

 

نص بيان النعي

في  لحظة  أليمة  خسر الوطن اليوم بطلا مغوارا من ابطاله الميامين ،وقائدا   فذا من قادته التاريخيين الذين قلما  تجود  بهم الأيام ،او يتكررون  ، ذلكم هو القائد والمناضل  ، اللواء الركن احمد سيف محسن  اليافعي، نائب رئيس هيئة الاركان العامة ، قائد معركة  الرمح الذهبي الذي ارتقى الى ربه شهيدا  مجيدا  ،صباح  يومنا هذا الاربعاء في جبهة  المخاء وهو يقود ويخوض مع  الرجال الشجعان  معركة تحرير  الساحل الغربي .

 

ان  الفاجعة كبيرة، والمصاب جلل  برحيل  القائد الفذ اليافعي  ،هذا القائد  الذي لم يكل ولم يمل  ،وهو  يصول ويجول متقدما صفوف الابطال من رجال الجيش الوطني والمقاومة  الجنوبية الباسلة ، من جبهة الى اخرى ، في عدن ، ولحج، والعند، وابين ، وباب المندب والمخاء ،صانعا للوطن وللامة  انتصارات عظيمة  سيسجلها التاريخ باسمه بأحرف من نور   تضيء للأجيال دروب العزة والمجد .

 

لقد رحل السيف  اليافعي واقفا ،بعد ان  اغمد حده في صدور الاعداء من المليشيات الانقلابية  ولقنهم دروسا ، :لن ينسوها في البطولة والشجاعة ، والفداء دفاعا عن الوطن  وقضيته العادلة ، وحقه  في العيش حرا كريما أبيا .

 

ان الخسارة كبيرة  والمصاب  اليم  برحيل  القائد الهمام اليافعي  ،لكن يبقى العزاء في هذا الخاتمة  المشرفة التي ختم بها الشهيد حياته وهي الخاتمة التي  يتمناها كل حر شريف  مقاوم صاحب قضية وموقف لا يهادن ولا يساوم بهما.

 

اننا ونحن نتقدم  بخالص العزاء  الى  اسرة الشهيد  وفي مقدمتهم نجله  منيف  واشقائه جميعا  فإننا كذلك نعزي  انفسنا ،و وطننا  بهذا المصاب الكبير ، كما نعزي اهلنا واخوتنا  في  مسقط  راس  الشهيد يافع البطولة  ،و منجم الرجال والابطال ،الذين خضبوا بدمائهم الزكية  وبسخاء نادر ، كل  ارض الوطن  وعلى مختلف جبهات القتال.

 

اننا ورغم ضخامة الألم الذي خلفه رحيل الشهيد، السيف اليافعي ، الا ان شعورنا  بالاعتزاز به وبمأثره اعظم، وامام  هذا الموقف  وفي هذا اللحظة الاليمة لا نملك سوى ان نعاهد لشهيدنا الخالد   بأننا ماضون على دربه  درب النضال ، وسائرون في ذات الطريق  الذي سار عليه و انتصر فيه للوطن  حتى نال الشهادة التي تمناها ويتمناها كل حر شريف  ..

 

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)

 

 

اللواء عيدروس الزبيدي

محافظ العاصمة عدن


المزيد في أخبار وتقارير
الجفري : خسرنا اليوم مثقفاً جنوبياً وطنياً وقائداً عسكرياً صلباً
نعى عبدالرحمن علي بن محمد الجفري رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة) استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي بجبهة المخا، وجاء في بيان
قال ان هناك خيانة يتعرض لها القيادات الجنوبية .. القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد : الجنوب يدفع ثمن تحرير الشمال
قال القيادي الجنوبي احمد عمر بن فريد ان عنصر الخيانة التي يتعرض لها القيادات الجنوبية المقاتلة في معارك تحرير الشمال هي السبب التي اوصلت الاحداثيات الى القتلة كي
رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ينعي الشهيد اللواء احمد سيف اليافعي
نعى رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر يوم الاربعاء نائب رئيس هيئة الاركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي، الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة وهو يقود بشجاعة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل : عناصر من القاعدة بأبين تستولي على 3 قواطر محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى مقاومة تعز
عاجل : استشهاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي بمعارك المخا
مصدر عسكري يكشف معلومات خطيرة عن واقعة استشهاد اللواء اليافعي بالمخا
قرار جمهوري بتعيين القباطي قائدا للواء الحماية الرئاسية الرابع بعدن
لاصحة للأنباء التي تحدثت عن استشهاد قائد عسكري إماراتي بمواجهات المخا
مقالات الرأي
كعادتهم وفي كل الظروف والأوقات العصيبة يغادرنا القادة الأبطال وهم في ميادين المنازلة وفي الجبهات المتقدمة
  من كثر ما حاولت اقناع الناس الذين أقابلهم بان السلطات الشرعية ستجلب لهم الخير والسلام والتنمية ؛ صرت الان
ترجل الفارس والقائد العسكري الفذ أحمد سيف محسن المحرمي اليافعي شهيداً، وهو يخوض غمار المواجهات مع جحافل
الشائع في مفهوم السياسة الخارجية أن الدبلوماسية هي وجه الدولة الذي تطل به على العالم , و أن الخبرة والتجارب هي
السؤال عن (اختراق) أدى إلى مقتل اللواء أحمد سيف المحرمي ومرافقيه هذا اليوم في المخا، ليس سؤالا للاستهلاك
عندما قيل لماري انطوانيت ان الشعب الفرنسي يثور لانه لا يجد خبزا قالت كلمتها الشهيرة (فليأكلوا البسكويت) في
يشكل المشهد الفصائلي في اليمن أحد أبرز مظاهر الحرب وأكثرها فداحة؛ إذ كشف واقع الحرب عن خريطة شاسعة للفصائل
هذا فعلا ما يعاني منه الشطرين الشمال والجنوب وبغض النظر عن كلمة الشطرين التي لاتمس بخصوصية الشعبين الجنوبي
يجب علينا جميعا نحن الجنوبيين يجب علينا ان نعي وندرك جيدا اننا مسؤولين عن كل ما يحدث وما وصلت اليه الامور
تعقيدات اللحظة الراهنة بما تحمله من تعدد وتداخل وتقاطع  الاجندات، تحتم على الكل بذل المزيد من الجهد
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
أفراح آل قشاش
الف مبروك محمد سعدان
وفيات
رئيس الوزراء : دماء اليافعي ستكون لعنة في وجه قاتليه
البقاء للًه

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017