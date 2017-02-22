استشهاد شاب مقاوم في جبهة المخا

استشهد الشاب عبدالرحمن ثابت علي سفح القاسمي يوم الاربعاء في جبهة المخا وهو على متن احد الاطقم التابعة للقوات الجنوبية عندما استهدفهم صاروخ من قبل مليشيات الحوثي وصالح ادى الى اصابة الشهيد بشظية واستشهد على الفور .

الشهيد المقاوم شارك في حروب صعدة وعاد بعد ان تم فصل راتبه والتحق بالمقاومة الجنوبية بداية في ردفان ثم انتقل الى عدن وشارك في تحرير عدن ولحج، وبعد ان تم تطهير عدن ولحج عاد ليلتحق بجيش الشرعية المتواجد في جبهة مأرب ثم عاد ليلتحق بأبطال القوات الجنوبية والمقاومة في المخا، كان الشهيد دوماً شعاره الشهاد ويتمناها حتى لقاها شهيدا بإذن الله .

رحم الله الشهيد واسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون

*من وليد الحالمي