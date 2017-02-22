بماذا علق بحاح على استشهاد اللواء اليافعي؟
خالد محفوظ بحاح
الأربعاء 22 فبراير 2017 07:20 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
نعى رئيس الوزراء السابق خالد بحاح الشهيد اللواء احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان الذي استشهد صباح اليوم الاربعاء .
وقال بحاح : عزاء كبير بحجم البطولات التي قدمها الشهيد اللواء احمد سيف المحرمي .
وأضاف في تغريده له على "تويتر" فقدنا خيرة سيوفنا لاسترداد دولة مرهونة بصراع غابت عنه الحكمة .
وكان اللواء احمد سيف اليافعي قد استشهد صباح الاربعاء بقصف للمليشيات الحوثية في المخا.
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