محافظ أبين يعزي أسرة اللواء الركن الشهيد احمد سيف اليافعي
أبين (عدن الغد) خاص:
بعث محافظ محافظة ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي برقية عزاء ومواساة الى منيف احمد سيف اليافعي واخوته وكافة اسرة واقارب شهيد الوطن اللواء الركن / احمد سيف اليافعي نائب رئيس الاركان العامة والذي استشهد في تحرير جبهة المخا بمحافظة تعز وهو يقاتل للدفاع عن الوطن ضد المليشيات الحوثية وصالح الانقلابية .
واشاد المحافظ السعيدي بالأدوار البطولية التي جسدها الشهيد خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والدفاع في مختلف مواقع الشرف والبطولة والتي كان فيها قائدا محنكا ومقداما شجاعا .واشار السعيدي الى مكانة الشهيد الاجتماعية ومواقفه البطولية والمليئة بالإقدام والإيثار والتضحية والعطاء لافتا الى ان الشهيد اليافعي كان مثالاً في اداء واجبة الوطني بكل مسؤولية واقتدار في خدمة وطنه ومجتمعة وانموذجاً في تحمل الصعاب خلال مشوار حياته المفعمة بالعطاء.
وأكد السعيدي ان رحيل الشهيد اليافعي في مثل هده المرحلة الراهنة تشكل خسارة كبيرة على الوطن الذي هو بأمس الحاجة في ظل هدا الظرف الدقيق والاستثنائي مشيراً الى ان مواقف الشهيد الوطنية ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان كافة ابطال القوات المسلحة .
وأردف ان الوطن خسر خيرة رجالة الذين يتقدمون الصفوف في معارك الدفاع عن الارض والعرض ضد المليشيات الهمجية وانصار المخلوع التي عبثت بمقدرات الوطن ومكتسباته ودمرت كل ما هو جميل .
متمنياً من الله العزيز القدير ان يسكنه فسيح جناته و يلهم أولاده وأخوته وكافة افراد اسرته وأقربائه ومحبيه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون.
*من نايف زين ناصر
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