موظفو جامعة صنعاء يعلنون الإضراب الشامل لإسقاط رئيسها

أعلنت نقابة العاملين في جامعة صنعاء الإضراب الشامل، للمطالبة بتغيير رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير، المعين من قبل الحوثيين.

وقالت النقابة أن رئيس الجامعة لم يقدر صمود الموظفين طوال الفترة السابقة "واستمر بمسلسل الإقصاء والتهديد والتعسف وممارسة شق الصف بين منتسبي الجامعة".

وأكدت النقابة أن تلك الممارسات تثبت صحة مطالبها السابقة بتعيين رئيس جامعة قادر على إدارتها، لعدم كفاءة رئيسها الحالي.

وطالبت النقابة بإعادة هيبة ومكانة جامعة صنعاء، وإعادة الموظفين المبعدين إلى أعمالهم فورا ورد اعتبارهم، وصرف مرتبات الموظفين رسميين ومتعاقدين من إيرادات الجامعة.

ودعت النقابة "جميع القوى السياسية دون استثناء للوقوف أمام هذا الصلف غير المسبوق، لقطع دابر الفاسدين الذين لم يتركوا طريقا لنهب المال العام إلا اتبعوه، ولا أسلوب لامتهان الآخرين إلا سلكوه."

الجدير بالذكر أن قرار الإضراب أتى عقب قيام رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين بإصدار قرارات لتغيير عدد من مدراء العموم المحسوبين على المؤتمر.

ورجح مراقبون أن قرار رئيس الجامعة يأتي في سياق الصراع الذي احتدم مؤخرا في وزارة التعليم العالي بين الحوثيين والمؤتمريين. بعد قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب بتغيير عدد من الموظفين المحسوبين على الحوثيين في وزارته بأخرين من المؤتمر.

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