مكاوي يعزي في استشهاد اللواء احمد سيف اليافعي

بعث الاستاذ ياسين عمر مكاوي مستشار رئيس الجمهورية ببرقية عزاء ومواساة لاسرة الشهيد اللواء احمد سيف اليافعي جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

((مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ))

صدق الله العظيم

ببالغ الحزن والاسئ تلقينا نباء استشهاد القائد البطل احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان العامة واحد اهم القيادات في معارك التحرير من مليشيات العدوان الحوثعفاشية على طول وعرض البلاد

وبهذا المصاب الجلل نرسل احر واصدق التعازي الى فخامة المشير رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واسرة ومحبي الشهيد البطل خاصة والى ابناء شعبنا العظيم كافة ان المأثر البطولية التي اجترحها الشهيد

في مراحل حياتة لهي نبراس من التضحية والفداء وبذل الغالي والنفيس فداء للمبادئ التي امن بها وقدم في سبيلها روحة الطاهرة رخيصة سيظل الشهيد

حياً في ذاكرة هذا الجيل والاجيال القادمة . وبرحيل اللواء احمد سيف اليافعي فاننا خسرنا الكثير ولا عزاء لنا الا اننا سنسير على نفس الطريق

الذي اختاره حتى تطهير ارضنا من دنس تلك المليشيات الانقلابية وهنا لايسعنا الا ان نعزي انفسنا بفقدان هذا الفارس المغوار سائلين الله ان يتقبله

شهيدا مع الانبياء والصديقين ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

قال تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون ))

صدق الله العظيم.

اخوكم ياسين عمر مكاوي

رئيس مكون الحراك المشارك

مستشار رئيس الجمهورية

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