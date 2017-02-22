وزير الاوقاف اليمني يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

التقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد د. أحمد عطية ظهر اليوم وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بنتن في مكتب معاليه بجدة وقد جرى خلال اللقاء مناقشة كافة آليات تنظيم تفويج الحجاج اليمنيين القادمين لأداء مناسك حج هذا العام واستقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم

وفي اللقاء تحدث وزير الأوقاف والارشاد مثمناً الدور الكبير الذى لعبته وزراة الحج والعمرة والسعودية وكافة الاجهزة والمؤسسات المرتبطة بخدمة الحجيج وتقديمهم كافة التسهيلات ومشاركتهم الحقيقية وعونهم فى تنظيم دخول الحجاج اليمنيين للعام الماضي مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون الكبير الذى لمسناه بين مختلف الأجهزة في المملكة ووزارة الأوقاف والارشاد اليمنية ومتطلعا هذا العام الى استمرار هذا التعاون والتنسيق والعمل على تيسير الاجراءات والاعداد والتنظيم بوقت مبكر ليسهل بعدها التفويج وجدولة الدخول عبر المنافذ المتاحة وأشار إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن منوِّهاً بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت الحرام ..

وفي اللقاء أشاد وزير الحج والسعودي بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على وزارة الأوقاف والإرشاد للحجاج اليمنيين خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التى تمر بها اليمن جراء الانقلاب والعقبات التى حاول الانقلابيون وضعها أمام الحجاج وعدم تمكنهم من أداء مناسك الحج ولكن رغم ذلك تمكنت وزرارة الاوقاف والارشاد اليمنية من تجاوز كافة المعوقات ومكنت الحجاج من الوصول الى اداء مناسكهم بكل سهولة ويسر وبأعداد فاقت التوقعات مؤكداً أن هذا العام سيشهد تعاوناً مكثفا بين الجانين وتنسيقا مبكرا بعد ان عادت النسبة لليمن بمقدار العشرين في المائة أى إلي اربعة وعشرين الف ومائتين وخمسة وخمسين حاج واعتماد التسهيلات المقدمة للحجاج اليمنيين وتيسير اجراءات تنظيم تدفقهم برا وجوا لما من شانه تخطي أى متاعب قد يتعرض لها الضيوف الرحمن فى المنافذ وغيرها وحيا وزير الحج والعمرة السعودى الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الاوقاف والارشاد اليمنية وابدى ارتياحه الكبير لسير عملية الاعداد للموسم القادم وقال نحن متفقون على كل ما يخدم الحجاج اليمنيين وسنكون بانتظارهم ..

وفي نهاية اللقاء ادلى معالي وزير الأوقاف والارشاد بتصريح لوسائل الاعلام السعودية أعرب فيه عن شكر اليمن قيادة وحكومة وشعبا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقفها الأخوية الصادقة فى نصرة اخوانهم في اليمن ومساندتهم للشرعية ضد قوى الانقلاب وما يدعمهم موكداً أن هذا الموقف سيظل خالداً في وجدان وقلوب كل أبناء الشعب اليمنى ..

حضر اللقاء من الجانب اليمني كل من مختار الرباش وكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة والاستاذ طارق غالب القرشي مدير عام مكتب الوزير واحمد السعدي نائب القنصل لشؤون الحج والعمرة وطارق القرشى والاخ احمد القمادي مسئول المسار الالكتروني.

المزيد في أخبار وتقارير صور تفند ماتردد عن إصابة العميد "ناصر مشبب" قائد القوات الإماراتية في اليمن ظهر العميد ناصر مشبب العتيبي قائد القوات الإماراتية في اليمن، في لقاء مع قناة أبوظبي، اليوم الأربعاء، نافياً بذلك وبشكل قاطع كل الشائعات التي تداولت أنباء عن وزير الاوقاف اليمني يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي التقى معالي وزير الأوقاف والإرشاد د. أحمد عطية ظهر اليوم وزير الحج والعمرة السعودي د. محمد صالح بنتن في مكتب معاليه بجدة وقد جرى خلال اللقاء مناقشة كافة آليات تنظيم المشبب : اللواء الركن أحمد سيف اليافعي أسطورة لن تتكرر في اليمن قال العميد الركن اﻹماراتي ناصر المشبب العتيبي في أول تعليق له على استشهاد اللواء الركن أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة اﻷركان اليمني :"إن شهادتي في اللواء الركن